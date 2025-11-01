5 مضاعفات صحية لمرض الصدفية.. لا تتجاهله

الصدفية ليست مجرد حالة جلدية مزعجة، بل مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على أجزاء متعددة من الجسم، وفقًا لما يؤكده خبراء الصحة، بحسب ما نشره موقع Healthline.

وعلى الرغم من أن أعراضها الجلدية مثل الاحمرار والقشور قد تكون الأكثر وضوحًا، فإن المضاعفات الصحية لهذا المرض تمتد إلى ما هو أبعد من الجلد، ما يجعل التشخيص المبكر وإدارة الحالة أمرًا بالغ الأهمية، ومضاعفات الصدفية تشمل:

مضاعفات صحية لمرض الصدفية

1- أمراض القلب والأوعية الدموية

الأشخاص المصابون بالصدفية لديهم زيادة في احتمالية الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الالتهاب المزمن المرتبط بالصدفية يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، ما يجعل القلب أكثر عرضة للإجهاد والأضرار.

2- التهاب المفاصل الصدفي

يصاب نحو 30٪ من مرضى الصدفية بالتهاب المفاصل الصدفي، الذي يسبب تورمًا وألمًا في المفاصل، وقد يؤدي إلى صعوبة الحركة وفقدان المرونة.

في الحالات المتقدمة، يمكن أن يسبب تشوهات في المفاصل إذا لم يتم علاجه بشكل مناسب.

3- السكري ومشاكل الأيض

الصدفية تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة الأيض، والتي تشمل مقاومة الإنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم وارتفاع الكوليسترول.

ويجعل مرضى الصدفية أكثر عرضة للإصابة بالسكري وأمراض الكبد الدهني.

4- اضطرابات نفسية

يعاني بعض المرضى من القلق والاكتئاب نتيجة المظهر الجلدي للصدفية وتأثيرها على الثقة بالنفس، بالإضافة إلى الضغوط اليومية الناتجة عن التعامل مع أعراض مزمنة ومزعجة.

5- مشاكل العين

في بعض الحالات، قد تتسبب الصدفية في التهابات العين مثل التهاب الملتحمة أو التهاب القزحية، مما يؤدي إلى احمرار العين، الألم أو الحساسية للضوء.

ويشير الأطباء إلى أن إدارة الصدفية تتطلب خطة علاجية متكاملة تشمل الأدوية الموضعية، العلاج البيولوجي للحالات الشديدة، بالإضافة إلى تغييرات في نمط الحياة مثل التغذية الصحية، ممارسة الرياضة بانتظام، والنوم الكافي لتقليل التوتر النفسي.

ويؤكد الخبراء أن التشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة يمكن أن يقلل من مضاعفات الصدفية ويحسن جودة الحياة للمرضى بشكل كبير.

