منها قرح اللسان.. 3 علامات في الفم تنذر بنقص فيتامين خطير

كتب- أحمد الضبع:

حذر خبراء الصحة من تجاهل بعض العلامات التي قد تظهر داخل الفم، إذ يمكن أن تكشف عن نقص خطير في أحد الفيتامينات الأساسية للجسم، وهو فيتامين B12، الذي يلعب دورًا حيويًا في تكوين خلايا الدم والأعصاب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن ظهور تقرحات أو تورم أو ألم في اللسان قد يكون إشارة مبكرة إلى نقص هذا الفيتامين، الذي يعتمد الجسم على مصادره الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، ما يجعل النباتيين أكثر عُرضة للإصابة بنقصه.

وأوضح موقع WebMD الطبي أن من أبرز أعراض نقص فيتامين B12 قرح الفم واللسان التي قد تسبب صعوبة في الأكل أو الكلام، وتورم أو لمعان غير طبيعي في سطح اللسان نتيجة تآكل الحليمات الصغيرة المسؤولة عن التذوق، والتعب العام وضعف العضلات وتنميل الأطراف، إضافة إلى اضطرابات في الرؤية أو الحالة النفسية مثل الاكتئاب والارتباك.

وأشار خبراء Harvard Health إلى أن نقص الفيتامين قد يتطور ببطء، ما يجعل أعراضه تتفاقم مع الوقت، وقد يؤدي في الحالات الشديدة إلى فقر الدم ومشكلات في القلب والجهاز العصبي وحتى العقم المؤقت.

ويُنصح البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا بتناول نحو 1.5 ميكروغرام من فيتامين B12 يوميًا، ويمكن الحصول عليه من اللحوم والأسماك والحليب والجبن والبيض وحبوب الإفطار المدعمة، أو من خلال المكملات الدوائية المتوافرة في الصيدليات.

وأكد الأطباء أن اكتشاف العلامات المبكرة في الفم يساعد على الوقاية من مضاعفات خطيرة قد يصعب علاجها لاحقًا.

