أوضحت خبيرة التارو بسنت يوسف، خلال ظهورها في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن نادي الزمالك لن سيفوز بالدوري المصري في عام 2026.

وتابعت خبيرة التارو أن النادي سيواجه بعض المشكلات، مشيرة إلى أن الحلول المطروحة ستحتاج إلى وقت لتنعكس على أداء الفريق.

وأضافت أن الفترة المقبلة تشهد رحيل بعض اللاعبين أو انسحابات، ما يؤثر سلبا على استقرار النادي.

كما أشارت إلى أن صيف 2026 سيشهد قرارات مهمة لإعادة ترتيب أوضاع النادي، في محاولة لتصحيح المسار وبناء فريق أكثر استقرارا.

