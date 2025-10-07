ما سر الشعور بعدم إفراغ المثانة تماما؟.. سبب لا تستهين به

عندما لا يتم إفراغ المثانة بشكل صحيح، فقد يؤدي هذا إلى الإصابة بسلس البول الفيضي، ويحدث هذا عندما لا تفرغ المثانة ويتسرب البول.

ما هو سبب عدم إفراغ المثانة بشكل كامل؟



يحدث إفراغ المثانة غير الكامل عندما لا تتمكن عضلات المثانة من الانقباض بشكل صحيح لإفراغها، وفقا لـ "هيلث".

وقد يحدث هذا في حال وجود تلف في الأعصاب أو العضلات ربما بسبب إصابة أو جراحة أو مرض باركنسون والتصلب اللويحي والسنسنة المشقوقة، كما يمكن أن تسبب الأدوية مشكلات في إفراغ المثانة.

وفي بعض الحالات، قد يكون السبب انسداد يصعب إفراغ المثانة، وسبب هذا الانسداد تضخم البروستاتا لدى الرجال أو حصوة في الكلى تسد مجرى البول، أو الإمساك أو تضيق مجرى البول الذي يصعب تدفق البول.

وإذا لم تتمكن من إفراغ مثانتك تماما، فقد تصبح مثانتك وعضلاتها مترهلة مع مرور الوقت.

ومع احتباس كميات كبيرة من البول في المثانة باستمرار، سيتسرب البول دون رغبة، وقد تشعر بالامتلاء باستمرار.

طرق إفراغ المثانة بسهولة:



-ينبغي على النساء الجلوس بشكل صحيح على المرحاض، وهذا يساعد عضلات قاع الحوض على الاسترخاء ويتيح وقتا كافيا لإفراغ المثانة تماما.



-بعد إفراغ المثانة في البداية، قف وتحرك وحرك مؤخرتك ثم اجلس على المرحاض وحاول التبول مرة أخرى.



-الانحناء للأمام ووضع المرفقين على الركبتين قد يكون فعالا.



-قد يؤدي الانحناء إلى الأمام والتأرجح إلى تعزيز التبول.



-بعد الانتهاء من التبول، يمكن الضغط على عضلة قاع الحوض ثم الاسترخاء لمحاولة إفراغ البول تماما.



-قد يساعد النقر على المثانة في تحفيز الانقباض لدى بعض الأشخاص.



-قد يؤدي تدليك أسفل الظهر إلى تحفيز التبول.

