ما تأثير تناول الآيس كريم حال الإصابة بالتهاب الحلق؟

أوضحت الدكتورة الروسية ناديجدا تشيرنيشيفا، أخصائية أمراض الباطنة ، أن تناول الآيس كريم يسهم في تخفيف الألم والتورم بشكل مؤقت، بفضل تأثير البرودة التي تعمل على تضييق الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، ما يمنح شعوا مسكنا خفيفا.

لكنها شددت على أن هذا التأثير مؤقت، ولا يعني أن الآيس كريم يعالج الالتهاب بحد ذاته، مضيفة: "الإفراط في تناوله ليس مفيداً، وقد يؤدي إلى مضاعفات في بعض الحالات"، وفقا لموقع "aif".

متى يُمنع تناول الآيس كريم؟

وحذرت الطبيبة من تناوله في حال كان التهاب الحلق مصحوبا بــ بحة في الصوت أو صعوبة في الكلام، وهي أعراض غالباً ما تشير إلى التهاب الحنجرة، إذ يمكن للبرودة أن تؤثر سلبا على الحبال الصوتية وتُفاقم الحالة.

وأشارت الدكتورة سفيتلانا مارنوفا، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إلى أن الآيس كريم لا يسبب التهاب الحلق، مشيرة إلى أن السبب في معظم الحالات يعود إلى عدوى فيروسية أو بكتيرية.

وأوضحت أن الآيس كريم يمكن استخدامه كوسيلة لتسكين الألم، لكن فعاليته تختلف من شخص لآخر، قائلة: "بعض المرضى يشعرون بتحسن عند تناوله، بينما يفضل آخرون علاجات أكثر دفئاً مثل الشاي بالعسل".

اقرأ أيضا:

3 توابل شهيرة قد تقلل من فعالية بعض الأدوية.. احذرها

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول لحم العصافير؟.. إجابة غير متوقعة

تظهر فجأة.. حسام موافي يكشف علامة خطيرة تسبب كارثة صحية



كيف يؤثر تناول البطيخ على صحة القلب والأوعية الدموية؟

5 أدوات منزلية شائعة تدمر الذاكرة وتبطئ نشاط الدماغ