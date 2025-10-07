5 أسباب غير متوقعة للصداع.. تعرف عليها

رغم النوم الجيد، وضغط الدم الطبيعي، يستمر شعور البعض بالصداع دون تفسير مباشر.

فيما يلي، أبرز 5 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى الصداع، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

جفاف الجسم

الجفاف من الأسباب الشائعة وغير الملحوظة للصداع، عندما ينخفض حجم السوائل في الجسم، يتراجع تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية والشعور بالألم.

وينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء بشكل منتظم على مدار اليوم، وتجنب الإفراط في استهلاك القهوة أو المشروبات الكحولية، نظرا لتأثيرها المدرّ للبول وزيادتها لحالة الجفاف.

مشابك الشعر والأربطة المطاطية

استخدام مشابك الشعر الضيقة أو أربطة الرأس المطاطية يؤدي إلى صداع نتيجة الضغط المستمر على أوتار فروة الرأس، ما يُضعف الدورة الدموية ويحفز الألم.

وينصح بتجنب تسريحات الشعر المشدودة لفترات طويلة، واستبدالها بخيارات أكثر راحة.

الروائح القوية

بعض الروائح القوية، مثل العطور النفاذة، ومعطرات الجو، ومواد التنظيف الكيميائية، تثير العصب الثلاثي التوائم المرتبط بالشعور بالصداع النصفي أو التوتري.

وللحد من هذا النوع من الصداع، يُوصى بتهوية الأماكن المغلقة بانتظام، واستخدام منتجات خالية من العطور أو مخصصة للأشخاص الحساسين.

الشاشات الإلكترونية

الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الهاتف أو الكمبيوتر يؤدي إلى إجهاد بصري ينتج عنه صداع.

مسكنات الألم

المسكنات هي الحل الفوري، لكن الإفراط في استخدامها خاصة دون وصفة طبية، يؤدي إلى ما يُعرف بـالصداع الارتدادي، أي الصداع الناتج عن التوقف المؤقت لتأثير المسكن.

وفي هذه الحالة، يُفضل استشارة طبيب مختص بالأعصاب لإعادة تقييم نوع العلاج والجرعات المستخدمة.

مشكلات المفصل الفكي الصدغي

ما يُهمل المرضى العلاقة بين آلام الفك والصداع، لكن التوتر أو الالتهاب في المفصل الفكي الصدغي، المسؤول عن حركة الفك، يمكن أن يؤدي إلى صداع في منطقة الصدغ أو مؤخرة الرأس.

تكون هذه الحالة مصحوبة بصرير الأسنان أو صعوبة في المضغ، ما يستدعي زيارة الطبيب المختص.

