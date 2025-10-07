كيف يؤثر التدخين على صحة العين؟

التدخين لا يقتصر ضرره على الرئتين والقلب فحسب، بل يؤدي إلى تلف الأنسجة البصرية الحساسة، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة أبرزها الضمور البقعي المرتبط بالعمر والجلوكوما (المياه الزرقاء).

ووفقاً لموقع "VERY well Health"، فإن دخان التبغ يحتوي على مركبات سامة تدخل مجرى الدم وتسبب التهابات في مختلف أنحاء الجسم، بما في ذلك العينان.

ولا يقتصر التأثير على المدخنين فقط، بل يمكن أن يؤدي التدخين السلبي وملامسة بقايا السجائر إلى تهيج العين وتهديد سلامتها.

النيكوتين يضيق الأوعية ويهدد شبكية العين

يشير الأطباء إلى أن النيكوتين، المادة الأساسية في منتجات التبغ، يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي العين، هذا بدوره يسهم في تراكم السوائل في الشبكية، وإلحاق أضرار بالعصب البصري، مما يرفع من احتمالات الإصابة بالغلوكوما والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

كشفت دراسة حديثة وجدت أن مستخدمي السجائر الإلكترونية يعانون من جفاف متوسط إلى شديد في العين، وضعف في جودة غشاء الدموع، مقارنة بغير المدخنين.

كما أظهرت دراسة أُجريت عام 2017 أن بعض المواد الكيميائية في بخار السجائر الإلكترونية ترفع من معدلات الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان رئيسيان في تلف أنسجة العين.

ومن بين المواد الضارة التي تنتج عن هذه السجائر، يأتي "الفورمالديهايد" كمثال بارز، وهو مركب معروف بكونه مهيجا قوياً للعين ومُصنَّف كمادة مسرطنة محتملة.

ويشدد الخبراء على أن الإقلاع عن التدخين حتى في مراحل متأخرة من العمريمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر هذه الأمراض ويحسّن صحة العين بشكل عام.

عادات تقلل خطر الضمور البقعي

هناك خطوات يمكن أن تساعد على تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي وأمراض العين المرتبطة بالتقدم في السن، وتشمل:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الحفاظ على ضغط دم وكوليسترول ضمن المستويات الطبيعية.

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الخضراوات الورقية والأسماك ومضادات الأكسدة.

الالتزام بفحوصات سنوية شاملة للعين.

