4 أعشاب طبيعية لتحسين الهضم وتخفيف أعراض القولون العصبي

مشكلات الهضم من أكثر الاضطرابات الصحية شيوعا، ويمكن للتغذية الطبيعية أن تؤدي دورا مهما في تخفيف هذه الأعراض.

إليكم أبرز الأعشاب التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الانزعاج المصاحب لها، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

النعناع

يُعرف النعناع بفعاليته في تخفيف عسر الهضم، إذ يحتوي على مركب المنثول الذي يعمل على ارتخاء عضلات الأمعاء، ما يقلل من الانتفاخ والغازات وآلام البطن، كما يمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للالتهابات.

البابونج

يحظى البابونج بشعبية كبيرة بسبب تأثيره المهدئ، خاصة على الجهاز الهضمي، حيث يخفف عسر الهضم، الغازات، واضطرابات المعدة، إضافة إلى تهدئة تهيج الأمعاء.

الشمر

بذوره الغنية بالألياف تساعد على منع تراكم الغازات والانتفاخ، والمركب النشط "الأنيثول" الموجود به يعمل على ارتخاء عضلات الأمعاء، ما يسهم في تخفيف التقلصات.

الكمون

الكمون علاجا طبيعيا فعالا لمشكلات الجهاز الهضمي، إذ يعزز نشاط الإنزيمات الهضمية ويسرع عملية هضم الطعام، كما يشجع على إفراز العصارة الصفراوية من الكبد، ما يساعد على هضم الدهون وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة.

