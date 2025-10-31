مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشوفان

ينصح الأطباء الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بإضافة الشوفان في نظامهم الغذائي، نظرا لخصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم.

ووفقا للمكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك الروسية "روسبوتريبنادزور"، الشوفان من أكثر الحبوب فائدة للصحة، بفضل احتوائه العالي على الألياف التي تدعم تنظيم وظائف الأمعاء، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وتحتوي 100 جرام من الشوفان على أكثر من 250% من الحاجة اليومية للمنجنيز، وهو معدن أساسي للحفاظ على صحة العظام والغضاريف والأنسجة الضامة.

والشوفان غنيا بمجموعة فيتامينات B، التي تسهم في تعزيز صحة الجهاز العصبي، وتحسين عملية الأيض، ومساعدة الخلايا على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة، فضلا عن إبطاء علامات الشيخوخة.

وينصح خبراء التغذية بتناول نحو 150 جراما من الشوفان يوميا للحفاظ على مرونة وصحة الجلد.

وأشار الخبراء إلى أن طهي الشوفان لمدة 15 إلى 20 دقيقة يحافظ على معظم عناصره الغذائية ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، بينما يجب التأكد من خلو الشوفان سريع التحضير من السكر والمواد الحافظة للحصول على الفوائد الصحية القصوى.

