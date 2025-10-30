4 أطعمة تحافظ على صحة الأمعاء وتحسن الهضم.. لا تتجاهلها

تلعب الأمعاء دورا محوريا في صحة الجسم العامة، إذ تعد موطنا لمليارات البكتيريا النافعة التي تعرف باسم "الميكروبيوم المعوي"، والتي تؤثر بشكل مباشر في عملية الهضم، والمناعة، وحتى الحالة المزاجية.

وفقا لموقع Harvard Health Publishing، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المخمرة والألياف الطبيعية يساعد على تعزيز نمو البكتيريا الجيدة داخل الأمعاء، مما ينعكس إيجابا على كفاءة الجهاز الهضمي ويقلل من الاضطرابات المعوية مثل الانتفاخ والإمساك.

كما يؤكد الخبراء أن “تغذية البكتيريا النافعة” "Prebiotics" و“تناولها مباشرة” "Probiotics" يمثلان حجر الأساس لصحة الجهاز الهضمي.

أطعمة تحافظ على صحة الأمعاء وتحسن الهضم

الزبادي الطبيعي

يعتبر الزبادي من أبرز مصادر البكتيريا الحية النافعة، مثل اللاكتوباسيلس والبيفيدوبكتيريا، التي تساعد على إعادة توازن الميكروبيوم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

كما ينصح الأطباء باختيار الأنواع غير المحلاة التي تحتوي على “مزارع حية ونشطة”، للحصول على الفائدة القصوى دون السكريات الزائدة.

الحبوب الكاملة والبقول

تحتوي الحبوب الكاملة كالقمح والشوفان، إضافة إلى العدس والفاصوليا، على ألياف طبيعية تعمل كغذاء للبكتيريا المفيدة، وهذه الألياف تنتج أحماضا دهنية قصيرة السلسلة "SCFAs" تغذي خلايا القولون وتساعد على تقليل الالتهابات وتحسين حركة الأمعاء.

الخضروات والفواكه الطازجة

الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب، والفواكه مثل التفاح والموز، غنية بالألياف والبوليفينولات التي تدعم نمو البكتيريا الجيدة وتحد من نمو الضارة.

الأطعمة المخمرة

الكيمتشي، الكيفير، والميسو، كلها أطعمة تخضع لعملية تخمير طبيعية تنتج بكتيريا مفيدة تدعم الجهاز الهضمي وتزيد من تنوع الميكروبيوم.

