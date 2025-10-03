أزمة صحية للأطفال على أمازون.. مجوهرات مسرطنة تسحب فورا



أعلنت السلطات البريطانية عن سحب مجموعة من الحُلي المخصصة للأطفال من متجر "أمازون"، بعد اكتشاف احتوائها على مستويات مرتفعة من عنصر الكادميوم، المصنّف دولياً كمادة مسرطنة من الفئة الأولى.

وذكرت هيئة سلامة المنتجات والمعايير البريطانية (OPSS) أن المجوهرات، المتمثلة في "خاتمين فضيي اللون على شكل فراشة" ومُغلفَين بكيس بلاستيكي شفاف، كانت تُسوّق للفتيات والنساء، لكنها تشكل خطراً كيميائياً جسيماً على صحة الإنسان، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وحذّرت الهيئة من أن الكادميوم مادة سامة تتراكم في الجسم مع مرور الوقت، وقد تسبب السرطان وأضراراً خطيرة للأعضاء الحيوية.

كما يمكن أن يؤدي استنشاق الهواء الملوث بالكادميوم إلى ضيق التنفس وآلام الصدر وطعم معدني في الفم وسعال وأعراض شبيهة بالإنفلونزا، بينما قد تسفر الحالات الشديدة عن تلف رئوي، فشل متعدد في الأعضاء، وفقدان السوائل وصولاً إلى الوفاة.

وأشار تقرير وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) إلى أن استخدام الكادميوم في أوروبا تراجع بشكل كبير نتيجة مخاطره، واقتصر على صناعات البطاريات والأصباغ والموصلات الكهربائية، مؤكدين أن الآثار الصحية تظهر فقط عند التعرض المباشر للعنصر عن طريق الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد.

من جانبها، أكدت شركة أمازون أن الحادثة لا تُعد استدعاءً رسمياً للمنتجات، لكنها شددت على التزامها بالقوانين واللوائح، وأوضحت أنها أزالت المنتج المخالف من المتجر، وتعمل على التواصل مع البائعين والجهات المعنية لضمان سلامة العملاء، مشيرة إلى تطوير أدوات لمنع إدراج منتجات غير آمنة على منصتها.

