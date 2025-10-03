علامات في الصباح قد تنذرك بمرض خطير..لا تتجاهلها

يعتقد كثيرون أن الصباح هو أكثر أوقات اليوم نشاطًا وحيوية، لكن بعض العلامات التي تظهر فور الاستيقاظ من النوم قد تكون إنذارًا مبكرًا لمشكلات صحية خطيرة لا يجب تجاهلها.

أن الجسم يرسل إشارات تحذيرية دقيقة عند بداية اليوم، وإذا تم تجاهلها قد تتفاقم الحالة دون أن ندري.

إليك أبرز 3 علامات صباحية عليك الانتباه لها وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

الصداع الشديد بعد الاستيقاظ

الاستيقاظ مع ألم أو ثِقل في الرأس قد يشير إلى ارتفاع ضغط الدم أو نقص الأكسجين أثناء النوم، وفي بعض الحالات، قد يكون علامة على توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة خطيرة تستدعي تدخلًا طبيًا، إذا تكرر الصداع الصباحي يوميًا، يوصي الأطباء بقياس الضغط واستشارة الطبيب فورًا.

تورم الوجه أو اليدين

قد يبدو بسيطًا، لكنه أحيانًا علامة على احتباس السوائل في الجسم بسبب مشكلات بالكلى أو القلب.

فإذا لاحظت تورمًا متكررًا في الصباح يختفي تدريجيًا خلال اليوم، فذلك يستدعي فحوصات وظائف الكلى أو تحليل الأملاح بالجسم.

ضيق التنفس أو خفقان القلب عند الاستيقاظ

يشير هذا العرض إلى احتمال وجود مشكلات في القلب أو الرئتين، أو حتى نقص الحديد والهيموغلوبين في الدم.

إذا شعرت بخفقان متسارع أو ضيق في النفس دون مجهود، فهذه إشارة واضحة لضرورة إجراء فحص شامل.

نصيحة طبية مهمة

لا تتجاهل ما يقوله لك جسدك عند بداية يومك، فالكشف المبكر هو الفرق بين العلاج السهل والمضاعفات الخطيرة.

راقب نفسك صباحًا، ودوّن أي أعراض متكررة لتعرضها على الطبيب المختص.