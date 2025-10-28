إعلان

6 طرق طبيعية لخفض مستويات الكوليسترول الضار

كتب : أسماء مرسي

01:00 ص 28/10/2025

تعبيرية

ارتفاع الكوليسترول يعد من العوامل الرئيسية التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويمكن التحكم فيه باستخدام طرق طبيعية متعددة، وفقا لموقع "health ".

النظام الغذائي

يؤدي الطعام دورا رئيسيا في تنظيم الكوليسترول، الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة تقلل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، بينما تزيد اللحوم الحمراء والزبدة والأطعمة المصنعة من مستوياته.

ممارسة الرياضة

التمارين المنتظمة تحسن الدورة الدموية وتقوي القلب وتساعد على حرق الدهون الزائدة، ما يسهم في خفض الكوليسترول.

الثوم وخل التفاح

يحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي يقلل إنتاج الكوليسترول في الكبد ويحد من امتصاصه، أما خل التفاح يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يخفض إنتاج الكوليسترول وامتصاصه عند مزجه مع الماء وشربه يوميًا.

بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

الشاي الأخضر

كما يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة الكاتيكين التي أثبتت فعاليتها في تقليل الكوليسترول عند شربه يوميًا.

المكسرات

غنية بالدهون الصحية والألياف والستيرولات النباتية، وتسهم جميعها في خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي.

طرق طبيعية ارتفاع مستويات الكوليسترول علاج ارتفاع الكوليسترول

