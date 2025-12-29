

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الاثنين، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وحذرت "الهيئة"، من ضربات البرق والرعد والرياح الهابة من أسفل السحب الرعدية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.