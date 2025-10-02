كيف يؤثر تناول الأطعمة فائقة التصنيع والمعالجة على النساء؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ميتشجان أن 21% من نساء الجيل إكس يظهرن علامات إدمان على الأطعمة فائقة المعالجة.

ويضم جيل إكس المواليد بين عامي 1965 و1980، أما بالنسبة للرجال من هذا الجيل، فقد كانت نسبتهم أقل بكثير، حيث بلغت 10% فقط ممن أظهروا علامات إدمان على الأطعمة فائقة المعالجة.

كذلك استوفى الجيل الأكبر سناً، جيل طفرة المواليد، نفس معايير إدمان الأطعمة فائقة المعالجة، وفقا لـ "هيلث داي".

ومن الواضح أن الأطعمة فائقة المعالجة، التي صممت لتكون مغرية بفضل مستوياتها العالية من الدهون والملح والسكر، تجد رواجا كبيرا لدى الجيل إكس (الذي تقع أعماره حاليًا بين الخمسينيات وأوائل الستينيات)، نظرا لكونهم مستهلكين لها على نطاق واسع منذ الطفولة.

واستخدم الباحثون مقياس ييل لإدمان الطعام، وهو أداة تعتمد على معايير تستخدم لتشخيص اضطرابات تعاطي المواد.

ويقيم هذا المقياس تجارب مثل: الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والمحاولات المتكررة للإقلاع عنه، وأعراض الانسحاب عندما تكون الأطعمة فائقة المعالجة هي مادة الجذب.

ومن أهم أمثلة هذه الأطعمة: الوجبات السريعة والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة المعبأة.

ويرجع الباحثون سبب هذا الارتفاع إلى التعرض المبكر والكثيف لهذا الجيل للأطعمة فائقة التصنيع.

وحذر الباحثون من أن المعدلات المرتفعة لإدمان هذه الأطعمة في الفئة العمرية 50 إلى 64 عاماً تثير مخاوف ملحة بشأن الأجيال القادمة، حيث يستهلك أطفال ومراهقو اليوم أطعمة فائقة المعالجة أكثر ما كان يستهلكه جيل إكس في شبابه، عندما بدأت هذه الأطعمة تغزو المشهد الغذائي في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.

