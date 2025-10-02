دراسة: النظام الغذائي المتوسطي يقلل أعراض الصدفية

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من إسبانيا أن اتباع نظام غذائي متوسطي يمكن أن يحسن بشكل كبير من جودة حياة مرضى الصدفية ويقلل من الأعراض دون الحاجة إلى فقدان الوزن.

والصدفية هي اضطراب جلدي التهابي مزمن يسبب ظهور بقع حمراء متقشرة وحكة مزمنة.

ويتميز هذا النظام بإحتوائه على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون البكر الممتاز والأسماك والدواجن، مما يساعد على محاربة الالتهابات والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

وشارك في الدراسة 38 مريضا بالغا يعانون الصدفية الخفيفة إلى المتوسطة. وقُسم المشاركون إلى مجموعتين: التزمت المجموعة الأولى بالنظام الغذائي المتوسطي لمدة 16 أسبوعا تحت إشراف أخصائي تغذية، بينما تلقت المجموعة الضابطة نصائح غذائية قياسية منخفضة الدهون بدون إشراف متخصص.

وأظهرت الدراسة أن 47.4% من المشاركين في المجموعة التي اتبعت النظام الغذائي المتوسطي شهدوا تحسنا بنسبة 75% أو أكثر في مؤشر PASI لمدى انتشار وشدة الصدفية، مقابل عدم تحقيق أي تحسن مماثل في المجموعة الضابطة. كما أبلغ هؤلاء المشاركون عن تحسن في حالة بشرتهم وجودة النوم وانخفاض مستويات القلق لديهم، وذلك دون فقدان وزن ملحوظ.

ويربط الباحثون هذه النتائج بالخصائص الفريدة للنظام الغذائي المتوسطي، الذي يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين C وفيتامين E، إضافة إلى مركبات نباتية مثل البوليفينولات، التي تقلل الإجهاد التأكسدي وتخفف الالتهابات المرتبطة بالصدفية.

