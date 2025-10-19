فوائد غير متوقعة للخضروات والفواكه البنفسجية

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في بولندا أن الفواكه والخضروات ذات اللون البنفسجي تحمل فوائد صحية عديدة لجسم الإنسان.

وأظهرت الدراسة أنه يمكن لأطعمة مثل التوت البنفسجي، والكشمش الأسود، والبطاطس الحلوة الأرجوانية، والكرنب الأرجواني أن تسهم في تحسين تعافي الجسم بعد التمرين وحماية الخلايا من التلف والشيخوخة، وذلك بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.

ويرجع التأثير المذهل لهذه الأطعمة البنفسجية إلى احتوائها على مركبات الأنثوسيانين.

وهذه الصبغات الطبيعية قد تمنح النباتات لونها المميز، تعمل كـ مضادات أكسدة قوية تقلل من الالتهابات، وتدعم بشكل فعال صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لـ "لينتا رو".

وقد يؤثر الأنثوسيانين على المسارات الخلوية (مثل Nrf2 و NF-κB)، مما يمكن الجسم من مقاومة الإجهاد التأكسدي.

وهذا مهم، إذ أن الإجهاد التأكسدي هو المسبب الرئيس للإرهاق والتلف الخلوي الناتج عن التمارين المكثفة.

وأشارت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون أطعمة غنية بالأنثوسيانين يظهرون تكيفا أسرع مع النشاط البدني ومقاومة أعلى للأمراض المزمنة.

ورغم أن نسبة امتصاص الأنثوسيانين في الجسم منخفضة، حيث يصل حوالي 2% فقط إلى الخلايا، يبحث العلماء عن طرق لتحسين الفعالية عبر تطوير أشكال مغلفة بالكبسولات والمستحلبات النانوية، كما يُوصى بدمج الأطعمة البنفسجية مع فيتامين C لتعزيز الامتصاص.

اقرأ أيضا:

وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان