نوع سمك يساعد على النوم ودعم صحة الدماغ

لتعزيز صحتك وتحسين نومك، يعد سمك السلمون خيارا ممتازا، حيث إنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب6، وهما عنصران حيويان يدعمان الوظائف الصحية المختلفة، بما في ذلك تنظيم دورات النوم.

كما إن تناول السلمون في التوقيت المناسب قد يكون استراتيجية فعالة لضمان حصولك على أقصى استفادة من هذه العناصر الغذائية الأساسية لراحة ليلية أفضل، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

وقد يساعد تناول سمك السلمون على وجبة الإفطار أو العشاء، أو عند دمجه مع أنواع معينة من الأطعمة، على تعزيز امتصاص واستغلال الجسم لفوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية الغنية التي يوفرها.

هرمون النوم

يعد سمك السلمون مصدراً لفيتامين ب 6، وهو ضروري لإنتاج هرمون النوم الميلاتونين. كما تشير أبحاث إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تحسن كفاءة النوم وجودته بشكل عام.

وقد تُمتص أوميجا 3 بشكل أفضل عند تناولها مع أطعمة أخرى تحتوي على الدهون.

كما أن تناول الأسماك الزيتية الغنية بأوميجا 3 مثل السلمون مع أطعمة أخرى غنية بالألياف قد يقلل من امتصاص هذه الدهون الجيدة.

كما أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

لذا فإن الأشخاص الذين يتناولون أحماض أوميجا 3 الدهنية بانتظام قد يشهدون تحسن في وظائف الدماغ.

وأيضا تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية يحسن التعلم والذاكرة والإدراك.

وخلال فترة الحمل، تعد أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لنمو الطفل.