5 أطعمة تقوي العظام.. احرص على تناولها

كتبت- شيماء مرسي

الكالسيوم هو المكون الرئيسي للعظام، وهو معدن أساسي لا ينتجه الجسم ذاتيا، حيث تتجاوز أهميته العظام لتشمل تنظيم انقباض القلب وعمل الإنزيمات الهضمية والوظيفة السليمة للجهاز العصبي.

وتبلغ الاحتياجات اليومية الموصى بها من الكالسيوم 700 ملليجرام، وفي حال نقص هذا المقدار في الغذاء، يبدأ الجسم بسحبه من مخزون العظام، لذا فإن الحفاظ على قوة العظام والعضلات لا يعتمد على الكالسيوم وحده، بل يتطلب تكامل مجموعة من الفيتامينات والمعادن معه، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية

أفضل 5 أطعمة تقوي العظام:

البروكلي

رغم أن منتجات الألبان مصدر غني بالكالسيوم، إلا أنها ليست الخيار الوحيد لتناول هذا المعدن، كما يعتقد الكثيرون. ولهذا، يوصي الخبراء بالاعتماد على الخضراوات الورقية الداكنة كطريقة رائعة للحصول على ما يكفي من الكالسيوم من الطعام، خاصةً لمن لديهم حساسية تجاه الألبان أو يتجنبونها.

لكن السبانخ، تحتوي على كمية كبيرة من حمض الأكساليك، الذي يندمج مع الكالسيوم أثناء الهضم ويمنع امتصاصه من قِبل الجسم.

البرقوق المجفف

يعد البرقوق المجفف مصدرا غنيا بالمعادن، مثل العديد من الفواكه المجففة الأخرى، ويحتوي على الكالسيوم والحديد، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يُعد حيويًا لصحة الأعصاب والعضلات، والمغنيسيوم الضروري لتقوية العظام.

الأسماك المعلبة

الأسماك الزيتية، خاصة المعلبة منها، تُعد أيضاً أطعمة رائعة لصحة العظام.

الفاصوليا

المغنيسيوم عنصر غذائي آخر ضروري لصحة العظام. حيث يساعد الجسم على استخدام عناصر غذائية مثل الكالسيوم، وفيتامين د ، ويوجد حوالي 60% من المغنيسيوم في عظام الإنسان.

ولذلك، ارتبط انخفاض مستوى المغنيسيوم بانخفاض كثافة المعادن في العظام، وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام. وتعد الفاصوليا مصدراً للبروتين و الألياف، للكالسيوم والمغنيسيوم. يحتوي كل كوب من فاصولياء البيضاء على حوالي 190 مللليجرام من الكالسيوم.

وفي الوقت نفسه، يحتوي كوب من الفاصوليا السوداء على 120 مللليجرام من المغنيسيوم، ما يقارب ثلث الكمية اليومية الموصى بها.

مرق العظام

رغم أنه قد لا يحتوي على الكالسيوم الموجود في الأسماك المعلبة، إلا أن مرق العظام يدعم العظام بطرق أخرى، كما تقول أخصائية التغذية المتخصصة في طول العمر.

فمرق العظام غني بالكولاجين، وهو عنصر أساسي لصحة العظام، حيث يساعد الكولاجين، البروتين الطبيعي الموجود في الجسم، على دعم كثافة العظام وبنيتها، ويشكل ما يقارب 90% من البروتين الموجود في العظام، كما يلعب الكولاجين أيضاً دوراً مهماً في نمو العظام، حيث يساعد في دعم العمليات التي تسمح لخلايا العظام بالتشكل والنمو. ومع التقدم ​​في العمر، يتوقف الجسم عن إنتاج الكولاجين تلقائياً، حيث ينخفض ​​إنتاجه بـ 1.5% تقريباً كل عام.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

علامة شائعة تظهر في الصباح تدل على الإصابة بالسرطان

طفل يتعرض لسكتة قلبية بعد تلقيه التطعيم.. ما القصة؟

علبة واحدة فقط.. مفاجأة صادمة عن تأثير المشروبات الغازية على الكبد

5 فوائد مذهلة لعصير المانجو على صحة الجسم