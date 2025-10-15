علامات خفية لاكتئاب الرجال.. يجب ألا تهمل

في الوقت الذي ينظر فيه إلى الاكتئاب غالبا باعتباره حالة من الحزن والانعزال واللامبالاة، تحذر أخصائية علم النفس الروسية، الدكتورة يوليا رومانينكو، من أن الاكتئاب لدى الرجال قد يتخفى خلف سلوكيات غير متوقعة، مثل الانفعال الشديد، والعدوانية، أو اللجوء إلى ممارسة الرياضات الخطرة.

وبحسب موقع gazeta.ru، ترى رومانينكو أن الرجال غالبا ما يعبرون عن الاكتئاب بصورة مختلفة عن الصور النمطية المعروفة، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بـ"الشعور الداخلي بالعجز"، وهو شعور يصعب التعبير عنه أو حتى الاعتراف به.

وتقول رومانينكو:"الغضب، في كثير من الأحيان، ليس سوى وسيلة لتغطية مشاعر الحزن، والفقد، والعجز العميق".

إشارات مبكرة قد لا تلاحظ

توضح الأخصائية أن الأزمات النفسية العميقة قد تدفع الرجل إلى فقدان الاهتمام بما كان يثير حماسه سابقا، ما يؤدي إلى الشعور بالفراغ والرتابة.

وفي محاولة لاستعادة الإحساس بالحياة، قد يلجأ البعض إلى أنشطة محفوفة بالمخاطر، مثل رياضات المغامرة أو التصرفات المندفعة.

ورغم أن هذه السلوكيات تمنح شعورا مؤقتا بالحيوية بسبب ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول، إلا أنها لا تعد حلا حقيقيا.

وتؤكد رومانينكو، أن الشعور بالحياة لا يعتمد فقط على المحفزات الخارجية، بل ينبع من القدرة الداخلية على اختبار المعنى والمشاعر بعمق.