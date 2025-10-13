تدمر القلب.. مخاطر لا تتوقعها للإفراط في المضادات الحيوية

أصبحت المضادات الحيوية من أكثر الأدوية استخدامًا في السنوات الأخيرة، إلا أن الإفراط في تناولها دون إشراف طبي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة، فبدلاً من أن تكون وسيلة للشفاء، قد تسبب ضعف الاستجابة للعلاج مع مرور الوقت نتيجة مقاومة البكتيريا، كما أن استخدامها المفرط يخل بتوازن البكتيريا المفيدة في الجسم.

الآثار الجانبية للمضادات الحيوية

الإسهال

اضطرابات الجهاز الهضمي

الإمساك

تغيرات في نظم القلب

تلف الأعضاء

وقد يصاب بعض الأشخاص بردود فعل تحسسية خطيرة، قد تهدد الحياة أحيانًا، تجاه المضادات الحيوية، وفقًا لموقع medicalnewstoday

ويعد تناول المضادات الحيوية أيضًا عامل خطر للإصابة بعدوى المطثية العسيرة (C. diff) هذه البكتيريا يمكن أن تسبب مشاكل هضمية خطيرة، مثل التهاب القولون، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للخطر.

التفاعلات الدوائية

ويمكن أن تتفاعل المضادات الحيوية بشكل ضار مع بعض الأدوية الأخرى، كلما زادت جرعة الأدوية التي يتناولها الشخص، زاد احتمال تفاعلها، ويمكن للطبيب تقديم النصح بشأن التفاعلات المحتملة التي قد تسببها أدوية الشخص.

الميكروبيوم

الميكروبيوم هو مجموعة من البكتيريا النافعة والضارة المحتملة في بيئة معينة، تميل المضادات الحيوية إلى التأثير على ميكروبيوم الجهاز الهضمي، أو بالأحرى الأمعاء، يمكن للمضادات الحيوية واسعة الطيف أن تقضي على أنواع مختلفة من البكتيريا، بما في ذلك البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يؤثر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية على الميكروبيوم، حيث يقتل بعض البكتيريا النافعة في الجسم.

