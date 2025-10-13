7 علامات خفية تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، وغالبًا ما يتطور ببطء ودون أعراض واضحة في البداية، مما يجعل اكتشافه المبكر صعبًا لكن الأطباء يؤكدون أن هناك علامات خفية قد تكون إنذارًا مبكرًا لا يجب تجاهله.

إليك أبرز 7 مؤشرات تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا، وفقًا لما ورد عبر موقعي medicalxpress، و healthline.

- كثرة التبول خاصة أثناء الليل

إذا لاحظت أنك تستيقظ أكثر من مرة ليلاً للتبول، فقد يكون السبب تضخمًا في البروستاتا أو بداية مشكلة خطيرة تحتاج للفحص الطبي.

- صعوبة أو بطء في تدفق البول

ضعف تدفق البول أو الحاجة للضغط أثناء التبول من العلامات الشائعة التي تشير إلى وجود انسداد ناتج عن تضخم البروستاتا.

- وجود دم في البول أو السائل المنوي

حتى لو كانت الكمية بسيطة أو ظهرت مرة واحدة فقط، فإن وجود دم يُعدّ عرضًا لا يجب تجاهله ويستدعي مراجعة الطبيب فورًا.

- ألم أسفل الظهر أو الحوض أو الفخذين

الألم المزمن في هذه المناطق قد يكون ناتجًا عن انتشار الورم إلى الأنسجة القريبة من البروستاتا.

- ضعف في الانتصاب أو فقدان الرغبة الجنسية

التغيرات في الأداء الجنسي قد تكون مرتبطة بتأثير الورم على الأعصاب أو تدفق الدم إلى المنطقة.

- فقدان الوزن غير المبرر والشعور بالإرهاق

انخفاض الوزن بشكل مفاجئ دون تغيير في النظام الغذائي أو النشاط البدني يُعدّ من العلامات التحذيرية لأي نوع من أنواع السرطان.

- تورم الساقين أو القدمين

في المراحل المتقدمة، قد يضغط الورم على الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى احتباس السوائل وتورم الأطراف السفلية.

نصائح طبية مهمة

الفحص الدوري للبروستاتا بعد سن الخمسين أو بعد الأربعين لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض هو الوسيلة الأهم لاكتشاف السرطان مبكرًا وإنقاذ الحياة.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

علامة شائعة تظهر في الصباح تدل على الإصابة بالسرطان

طفل يتعرض لسكتة قلبية بعد تلقيه التطعيم.. ما القصة؟

علبة واحدة فقط.. مفاجأة صادمة عن تأثير المشروبات الغازية على الكبد

5 فوائد مذهلة لعصير المانجو على صحة الجسم