6 حيل بسيطة لبشرة متوهجة في الخريف

مع تغير الفصول واقتراب الخريف، تبدأ البشرة في مواجهة الجفاف والبهتان نتيجة انخفاض درجات الحرارة وقلة الرطوبة، ولأن مظهر البشرة المتوهجة لا يرتبط بالصيف فقط.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة news18، إليكِ 6 حيل سهلة تمنحك إشراقة طبيعية طوال موسم الخريف

ابدئي بالترطيب العميق

اختاري كريم ترطيب غني يحتوي على حمض الهيالورونيك أو زبدة الشيا، فهما يحافظان على رطوبة البشرة ويمنعان تشققها في الأجواء الباردة.

استخدمي سيروم فيتامين "سي"

يساعد فيتامين "سي" على تفتيح البشرة، توحيد لونها، ومقاومة آثار الإرهاق، مما يمنح وجهك مظهراً مشرقاً ومتجدداً.

التقشير مرة أسبوعيًا فقط

ابتعدي عن التقشير القاسي الذي يسبب جفاف البشرة، واستخدمي مقشرات لطيفة لإزالة الخلايا الميتة والحفاظ على النعومة الطبيعية.

لا تنسي واقي الشمس حتى في الخريف

الأشعة فوق البنفسجية لا تختفي بانخفاض درجات الحرارة، لذا واظبي على واقي الشمس يومياً لحماية بشرتك من التصبغات المبكرة.

اعتمدي على التغذية الغنية بالفيتامينات

تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات A وE وC مثل الجزر، واللوز، والبرتقال، يعزز نضارة البشرة من الداخل.

استخدمي رذاذ الترطيب طوال اليوم

رشة خفيفة من ماء الورد أو بخاخ مرطب خلال اليوم تُعيد لبشرتك الحيوية والنضارة في ثوانٍ.

