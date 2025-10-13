تناول هذا المشروب قبل النوم لإنقاص الوزن ودعم صحة الأمعاء

حذر خبير تغذية من أن كثيرين يعيقون حرق الدهون أثناء النوم دون أن يدركوا ذلك، مشيرا إلى أن اختيار المشروب المسائي له تأثير كبير على نجاح خسارة الوزن.

وأوضح البروفيسور فرانكلين جوزيف، أن المشروب المثالي قبل النوم ليس ماء الليمون أو الشاي الأخضر أو حتى مخفوق البروتين، بل هو الكفير الطبيعي غير المحلّى، وهو مشروب لبني مخمر غني بالبروبيوتيك والبروتين الخفيف والمركبات الحيوية النشطة.

وأشار إلى أن الكفير يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويساعد على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، فضلا عن تعزيز التعافي الجسدي أثناء النوم، ما يجعله خيارا مثاليا لمن يسعون إلى فقدان الوزن أو التخلص من الدهون العنيدة خاصة في منطقة البطن، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح أن الكفير الطبيعي غير المحلى يتميز بانخفاض المؤشر الجلايسيمي، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعا مفاجئا في هرمون الإنسولين، بخلاف بعض المشروبات التي تُعتبر صحية خطأ مثل عصير الموز أو الزبادي المنكه، والتي تحتوي أحياناً على سكريات مخفية تعيق حرق الدهون وتؤثر سلباً على جودة النوم.

وأوضحت دراسات حديثة أن الأطعمة المخمّرة مثل الكفير تسهم في تحسين حساسية الإنسولين، وتقليل الالتهابات، وتعزيز توازن ميكروبات الأمعاء، وهو ما ينعكس إيجابا على فقدان الوزن وصحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تحسين جودة النوم من خلال محور "الأمعاء الدماغ".

وينصح جوزيف بتناول ما بين 100 و150 مل من الكفير الطبيعي غير المحلّى قبل النوم بمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة، مع ضرورة تجنب الأنواع المنكهة أو المحلاة، وعدم تناوله مع الأطعمة الغنية بالسكريات أو الكربوهيدرات.

وقال: "يجب أن يكون جسمك في حالة هدوء واستعداد للإصلاح الليلي، كوب صغير من الكفير بسيط، لكنه فعال".

وتابع أن الكفير لن يحرق الدهون بمفرده، لكنه يعزز النتائج لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا متوازنا ويمارسون الرياضة بانتظام.

