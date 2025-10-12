8 عادات صحية تحمي من أمراض القلب والنوبة القلبية

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بوسطن إن الأشخاص الذين أهملوا العادات الصحية في مرحلتي العشرينات والثلاثينات من عمرهم، واجهوا خطرًا أعلى بـ 10 أضعاف للإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، مقارنة بمن اتبعوا نمط حياة صحي.

وتتبع الباحثون في الدراسة أكثر من 4200 شخص شاركوا في دراسة طويلة الأمد حول صحة القلبـ، وفقا لـ "هيلث داي".

وانضم المشاركون إلى الدراسة في عامي 1985 و1986، عندما تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عاماً، وتمت متابعتهم لمدة 20 عاماً.

واعتمدت الدراسة على 8 عادات صحية رئيسية، وهي مستمدة من الدليل الإرشادي الرسمي الصادر عن جمعية القلب الأمريكية.

وتشمل العادات الـ 8: تناول طعام صحي، وممارسة المزيد من النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، والنوم الجيد، والتحكم في الوزن، والتحكم في الكوليسترول، وسكر الدم، وضغط الدم.

وأظهرت الدراسة أن الأفراد الذين تدهورت عاداتهم الصحية للقلب من مستوى "معتدل" إلى "منخفض" بمرور الوقت، كانوا أكثر عرضة بـ 10 مرات للإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو أمراض القلب.

ووجد الباحثون أن كل انخفاض بمقدار 10 نقاط شهده الشخص في درجة الالتزام بعادات الدليل الإرشادي خلال فترة الدراسة التي استمرت 20 عاماً، زاد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 53%.

وكان من حافظوا على عادات صحية قلبية معتدلة أكثر عرضة للإصابة بمشاكل القلب بمرتين، بينما كان الذين يعانون من عادات صحية قلبية سيئة بشكل مطرد أكثر عرضة للإصابة بمشاكل القلب بـ 6 أضعاف تقريباً.

