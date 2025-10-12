مكون يحارب الصلع ومشكلات الشعر.. تعرف عليه

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة سيدني أن بديل السكر "ستيفيا" الشائع في الحلويات والمشروبات الغازية، يمكن أن يكون مفيدا لتعزيز نمو الشعر ومكافحة الصلع.

ويعتبر الستيفيا محليا طبيعيا بلا سعرات حرارية، وهو أساس حلاوة أكثر من 40 ألف منتج حول العالم، حيث يستمد نكهته الحلوة المميزة من مركبات "الستيفيوسيدات"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجد الباحثون أن دمج مركبات الستيفيوسيدات مع دواء مينوكسيديل (المعروف تجاريا باسم روجين) لعلاج تساقط الشعر والمتاح دون وصفة طبية، قد يسهم في إنعاش نمو الشعر في فروة الرأس.

وخلال اختبارات استمرت شهرًا على فئران صلعاء، وضع العلماء يوميا رقعة دقيقة تحتوي على مزيج من مينوكسيديل وستيفيوسيدات.

وقد أدى ذلك إلى تحفيز نمو شعر جديد غطى 67.5% من المنطقة المعالجة بنهاية الدراسة.

ومينوكسيديل علاج شائع ورخيص لتساقط الشعر في الولايات المتحدة، حيث يُقدر عدد الأمريكيين الذين يستخدمونه سنوياً بنحو 40 مليون أمريكي.

وفي التجربة، شهدت الفئران التي رُشَّت على ظهورها بمحلول مينوكسيديل القياسي بنسبة 2%، دون ستيفيوسيدات، يومياً لنفس الفترة، نمواً جديداً في أكثر من 25% فقط من منطقة الصلع.

وقال الدكتور ليفينغ كانغ الذي قاد البحث: "يُمثل استخدام ستيفيوسيد لتعزيز وصول المينوكسيديل خطوة واعدة نحو علاجات أكثر فعالية وطبيعية لتساقط الشعر، ما قد يُفيد الملايين حول العالم".

وبشكل عام، شهد 31% من الذين استخدموا الدواء زيادة في كثافة الشعر بنسبة تزيد عن 20%. أما في مجموعة الدواء الوهمي، فلم يشهد أي منهم أي نمو للشعر.

ولا يزال الباحثون غير متأكدين من سبب تعزيز مستخلصات ستيفيا لنمو الشعر، لكنهم يُشيرون إلى أن ذلك قد يكون لأنها تُساعد الجسم على امتصاص المزيد من المينوكسيديل، ما يزيد من فعالية الدواء.

ويعمل المينوكسيديل عن طريق تحفيز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر في فروة الرأس، ما يُطيل مرحلة نموها ويُشجع على نمو خصلات شعر جديدة.

ويُستخدم عادةً موضعياً على شكل جل أو رغوة، ولكن نظراً لضعف امتصاص الجلد له، يجب على المستخدمين تطبيق الدواء مرتين يومياً، وغالباً لمدة 6 أشهر أو أكثر، قبل رؤية النتائج.

ويعتبر استخدامه آمناً، ولكن في حالات نادرة، قد يُسبب الدواء آثاراً جانبية، بما في ذلك تورم اليدين والقدمين، وألم في الصدر، وزيادة نمو شعر الوجه والجسم، والغثيان والقيء.

اقرأ أيضا:

وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان