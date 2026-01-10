حسام حسن: هدفنا التتويج بأمم أفريقيا.. ونثق في قدراتنا

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن المباراة المرتقبة للفراعنة أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها بعد دقائق قليلة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أدرار"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال حسن في تصريحات صحفية، قبل بداية المباراة: "نخوض كل مباراة في البطولة، على أنها مباراة نهائية، نعلم مدى قوة المنتخب الإيفواري، فهو حامل لقب النسخة الماضي من البطولة ويسعى للحفاظ على لقبه".

وأضاف: "نحترم المنافس بشكل كبير، لكننا نركز في اللقاء ولدينا الثقة الكاملة في أنفسنا، ونمتلك لاعبين رائعين يعرفون قيمة المنتخب الوطني، الذي سبق له التتويج بلقب البطولة في 7 نسخ من قبل".

واختتم حسن تصريحاته: "منتخب مصر يخوض مباراة اليوم كبطل، وهدفنا واحد وهو حصد لقب النسخة الحالية من البطولة".

