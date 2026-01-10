مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

0 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

حسام حسن: هدفنا التتويج بأمم أفريقيا.. ونثق في قدراتنا

كتب - يوسف محمد:

08:29 م 10/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حسام حسن (2)
  • عرض 5 صورة
    حسام حسن (5)
  • عرض 5 صورة
    حسام حسن (3)
  • عرض 5 صورة
    حسام حسن (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن المباراة المرتقبة للفراعنة أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها بعد دقائق قليلة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أدرار"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال حسن في تصريحات صحفية، قبل بداية المباراة: "نخوض كل مباراة في البطولة، على أنها مباراة نهائية، نعلم مدى قوة المنتخب الإيفواري، فهو حامل لقب النسخة الماضي من البطولة ويسعى للحفاظ على لقبه".

وأضاف: "نحترم المنافس بشكل كبير، لكننا نركز في اللقاء ولدينا الثقة الكاملة في أنفسنا، ونمتلك لاعبين رائعين يعرفون قيمة المنتخب الوطني، الذي سبق له التتويج بلقب البطولة في 7 نسخ من قبل".

واختتم حسن تصريحاته: "منتخب مصر يخوض مباراة اليوم كبطل، وهدفنا واحد وهو حصد لقب النسخة الحالية من البطولة".

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

"لدعم نجله".. 5 صور لظهور زين الدين زيدان في مباراة الجزائر ونيجيريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر مصر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية بطولة أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أسرتها رفضت خطبته.. المشدد 7 سنوات لعاطل تعدى على فتاة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أسرتها رفضت خطبته.. المشدد 7 سنوات لعاطل تعدى على فتاة بالإسكندرية

خلاف على"تندة غسيل".. قرار من الجنايات في جريمة "العشرين"
حوادث وقضايا

خلاف على"تندة غسيل".. قرار من الجنايات في جريمة "العشرين"

الشيشيني يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

الشيشيني يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار
وفاة عامل بـ"الأرصاد الجوية" في حادث انفجار بالون.. والهيئة تنعيه
أخبار مصر

وفاة عامل بـ"الأرصاد الجوية" في حادث انفجار بالون.. والهيئة تنعيه

"3 تغييرات".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"3 تغييرات".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار