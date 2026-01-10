إعلان

ترامب: الإيرانيون يتطلعون إلى الحرية وأمريكا مستعدة لتقديم المساعدة

كتب : محمود الطوخي

09:37 م 10/01/2026

دونالد ترامب

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إلى استعداد الولايات المتحدة لضرب إيران في حال استمرت في قمع المتظاهرين.

وكتب ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة الأمريكية على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون خيارات تنفيذ تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة ضد إيران، بما في ذلك تحديد مواقع لاستهدافها بضربة جوية واسعة النطاق على أهداف عسكرية متعددة.

وأوضحت المصادر أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن خطة العمل، مؤكدة أنه لم يتم نقل أي معدات عسكرية أو أفراد تحسبا لهجوم محتمل حتى الآن.

دونالد ترامب احتجاجات إيران إيران

