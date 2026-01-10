إعلان

"مكبس حديد قفل عليه".. تفاصيل وفاة شاب داخل شركة شهيرة في الصف

كتب- صابر المحلاوي:

09:35 م 10/01/2026

وفاة شاب داخل شركة

لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه داخل شركة شهيرة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، إثر انغلاق مكبس حديد عليه أثناء أداء عمله.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثة الضحية "ي. ص."، حاصل على دبلوم تجارة، مصابًا بعدة إصابات أودت بحياته.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة لتحديد أسباب الحادث.

وفاة شاب حادث مصنع انغلاق مكبس

