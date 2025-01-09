مكونات خلال طهي المعكرونة تساهم في خفض الكوليسترول .. تعرف عليهم

هناك بعض المكونات عند إضافتها إلى المعكرونة ما تزيد من خطر الإصابة ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، حسب ما حذرت خبيرة التغذية الفرنسية جيسي إنشوسبيه.

وقالت إنشوسبيه وهي متخصصة في الكيمياء الحيوية ومؤلفة كتب في التغذية: "عندما نتناول النشويات مثل: الخبز والمعكرونة والأرز والبطاطس أو السكريات، أو أي شيء حلو من التفاح إلى شريحة كبيرة من كعكة الشوكولاتة. عندما نتناولها بمفردها، فهذا يسمى تناول الكربوهيدرات عارية".

وأضافت إنشوسبيه "الملابس هنا عبارة عن بروتين أو دهون أو ألياف".

ووفق "سوري لايف"، تعتبر مؤلفات خبيرة التغذية من بين الكتب الأكثر مبيعاً، ويتابع جيسي إنشوسيبه على إنستغرام أكثر من 5.2 مليون شخص، وقد نصحت بإضافة 3 مكونات إلى المعكرونة لتعظيم الفائدة الصحية.

المكونات

وقالت: "بدلاً من تناول المعكرونة عارية بمفردها، أضف بعض الدجاج، وبعض السبانخ، وبعض زيت الزيتون وسوف يبطئ ذلك من سرعة وصول الكربوهيدرات إلى مجرى الدم، وبالتالي إبطاء ارتفاع الغلوكوز وتقليل عواقبه".



ويمكن أن يتسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز المتكرر في مجرى الدم في حدوث خلل في الكوليسترول، حيث لم تعد الخلايا تستجيب بشكل مناسب للأنسولين.

ويُعرف البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) باسم "الكوليسترول الضار" وعندما تكون مستويات هذا النوع مرتفعة للغاية، تصبح الشرايين ضيقة ويهدد ذلك بانسدادها، ما قد يؤدي إلى أمراض القلب، أو السكتة، أو النوبات القلبية.

وبنت إنشوسبيه نصيحتها على كبح ارتفاع الغلوكوز بسبب النشويات بواسطة الألياف التي يوفرها السبانخ. وزيادة الكوليسترول الجيد من زيت الزيتون والذي يقوم بطرد الكوليسترول الضار.

أما البروتين الذي يوفره الدجاج فهو يعزّز الشبع، ويخفف الجوع بين الوجبات.

اقرأ أيضا:

رحيل نتنياهو ومحاولة لاغتيال ترامب.. خبيرة تاروت تتوقع 5 مفاجآت في 2025

بعد سماعها أصوات غريبة.. امرأة تعثر على شيء صادم ومرعب (فيديو)

تناولها على الريق.. 6 أطعمة تحميك من سرطان البنكرياس والسكري

الحظ يبتسم لهم.. 3 أبراج تشهد تغيرات إيجابية في المال والعاطفة

"المرأة القطة".. 10 صور ومعلومات عن المليارديرة جوسلين وايلدنشتاين