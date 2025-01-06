"المرأة القطة".. 10 صور ومعلومات عن المليارديرة جوسلين وايلدنشتاين

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كتبت- أسماء مرسي:

توفيت جوسلين ويلدنستين، السيدة السويسرية الشهيرة بلقب "المرأة القطة"، عن عمر يناهز 79 عاما.

وأعلن شريكها لويد كلاين أنها توفيت أثناء نومها إثر إصابتها بالانسداد الرئوي في أحد الفنادق المعروفة في باريس.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز 9 معلومات عن المليارديرة جوسلين ويلدنستين، وفقا لموقعي "economictimes" و"hindustantimes".

من هي جوسلين ويلدنستين؟

ولدت جوسلين في سويسرا عام 1945.

انتقلت إلى نيويورك بعد زواجها من الملياردير الأمريكي أليك ويلدنستين، حيث أصبحت شخصية اجتماعية بارزة في المدينة.

تزوجت مرتين، وأنجبت طفلين من زوجها الأول، إلا أن زواجها انتهى بالطلاق بحصولها على نفقة قدرت بمليارات الدولارات، لتدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى طلاق في التاريخ.

اشتهرت جوسلين بلقب "المرأة القطة" بسبب ملامح وجهها الغريبة التي تشبه القطط.

جاءت مظهرها غير التقليدي، نتيجة لعمليات تجميل متعددة أجرتها على مر السنين.

هذه الملامح جعلتها محط أنظار وسائل التواصل الاجتماعي.

توفيت جوسلين أثناء نومها، إثر إصابتها بالانسداد الرئوي، في أحد الفنادق الفاخرة في باريس.

دائما ما تعتاد على نشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من مليون متابع.

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