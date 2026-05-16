مع حلول عيد الأضحى، يحرص الجميع على تناول لحوم الأضاحي، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب اللية ولحمة الرأس للحفاظ على صحتهم.

من هم الممنوعون من تناول اللية؟

في هذا السياق، أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجي، في تصريح لـ"مصراوي" أن اللية من أكثر أجزاء الأضحية احتواء على الدهون المشبعة، إذ تحتوي على نسب مرتفعة من السعرات والكوليسترول، ما يؤدي إلى ارتفاع الدهون الثلاثية وزيادة خطر انسداد الشرايين.

ينصح بتقليل تناول اللية لدى:

مرضى القلب والشرايين.

مرضى ارتفاع الكوليسترول.

مرضى السمنة.

مرضى الكبد الدهني.

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

كما يمكن أن يسبب الإفراط في تناولها اضطرابات هضمية وعسر هضم، خاصة لدى كبار السن.

الأشخاص الممنوعون من تناول لحمة الرأس في العيد

تحتوي لحمة الرأس، خاصة المخ واللسان، على نسب مرتفعة من الكوليسترول والمواد النيتروجينية، ما يشكل عبئا على الكلى ويزيد من مستوى حمض اليوريك في الجسم.

ينصح بتجنب تناولها لدى:

مرضى الكلى.

مرضى النقرس وارتفاع حمض اليوريك.

مرضى القلب.

مرضى الدهون الثلاثية المرتفعة.

مرضى السكري غير المنضبط.

نصائح صحية للاستمتاع بلحوم الأضاحي دون مضاعفات:

إزالة الدهون الظاهرة قبل الطهي.

الاعتماد على الشوي أو السلق بدلا من القلي.

الإكثار من الخضروات والسلطات.

شرب كميات كافية من المياه.

عدم تناول كميات كبيرة من اللحوم في وجبة واحدة.

تجنب الأحشاء والدهون لمرضى القلب والكلى.

ونصح "أخصائي التغذية العلاجية" أن الاعتدال هو العامل المهم للاستفادة من القيمة الغذائية للحوم الأضاحي دون التعرض لمضاعفات صحية.

