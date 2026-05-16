قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن سوق العقار في مصر سوق قوي وحقيقي وليس مصطنعاً أو ضعيفاً.

وأوضح شكري خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على "الشمس"، أن وصف الفقاعة العقارية للحالة المصرية غير منطبق بنسبة 100% وهو تعريف خاطئ.

وأشار إلى أن ما يحدث هو "ضعف تلاقي" بين البائع الجاد والمشتري الجاد بسبب ارتفاع الأسعار وتغير القدرة الشرائية.

ولفت إلى أن "الراجل كان بيعمل سيفينج 50 ألف جنيه في الشهر بقى بيعمل 20، والقسط كان بـ40 بقى بـ60، فالحل الحقيقي الوحيد الصح هو التمويل العقاري تحت الإنشاء".

وأكد أن قيمة العقار تزيد 30-40% سنوياً ولا تتراجع، بينما السيارة قيمتها تنخفض والبنوك تمولها بسهولة أكبر من الشقة.

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أن التمويل العقاري يحتاج لإرادة واضحة لتيسير الإجراءات والورقيات، ووقف المبررات السلبية للآي سكور.