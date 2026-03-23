إعلان

قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"

كتب : سيد متولي

08:00 م 23/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفاع الكوليسترول الضار غالبا لا يظهر بأعراض واضحة، لذلك يطلق عليه "القاتل الصامت"، لكن ضيق التنفس وألم الصدر، قد تكون علامات تحذيرية.


هل الإرهاق الشديد من أعراض ارتفاع الكوليسترول الضار؟


تراكم الكوليسترول يجعل الدم أكثر لزوجة، ما يثقل عمل القلب ويقلل إمداد الأكسجين للعضلات، ما يسبب شعور متكرر بالتعب والإرهاق حتى بعد مجهود خفيف.


هل ضيق التنفس من أعراض ارتفاع الكوليسترول الضار؟


تراكم الكوليسترول في الشرايين يعيق تدفق الدم الغني بالأكسجين، ما يجعل القلب يضخ بجهد أكبر، خصوصا أثناء المشي، يؤدي ذلك إلى شعور غير معتاد بضيق التنفس، ويستدعي الانتباه لتقييم صحة القلب، بحسب موقع تايمز ناو نيوز.


هل التشنجات وألم الساقين المتكررة من أعراض ارتفاع الكوليسترول؟


ألم أو ثقل الساقين أثناء المشي قد يشير إلى مرض الشرايين المحيطية بسبب تراكم الكوليسترول في شرايين الساقين، يخف الألم مع الراحة ويعاود الظهور عند المشي مجددا.


هل ألم الصدر من أعراض ارتفاع الكوليسترول الضار؟


ارتفاع الكوليسترول الضار يساهم في تصلب الشرايين، ما يقلل تدفق الدم إلى القلب ويؤدي إلى ألم أو ضغط في الصدر أثناء النشاط البدني، هذا العرض يتطلب التدخل الطبي الفوري لتجنب المضاعفات الخطيرة.


هل برودة الأطراف من أعراض ارتفاع الكوليسترول الضار؟


برودة اليدين والقدمين غير المعتادة بعد النشاط البدني قد تشير إلى ضعف الدورة الدموية الناتج عن تضيق الشرايين، هذا العرض المتكرر يحتاج إلى استشارة الطبيب وفحص مستويات الكوليسترول.

القاتل الصامت ارتفاع الكوليسترول ضيق التنفس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

