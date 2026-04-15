حذر خبراء الصحة من علامات غير واضحة قد تنذر بارتفاع الكوليسترول في الدم، المعروف بـ"القاتل الصامت"، الذي يتسلل إلى الجسم دون أعراض ملحوظة غالبا.

ما هي المؤشرات التي تظهر أمام المرآة تكشف ارتفاع الكلوليسترول؟

وأشار الخبير الطبي فريدريك ماندوكا إلى أن هناك مؤشرات يمكن اكتشافها بسهولة أمام المرآة، رغم أنها قد تبدو خفية أو غير مؤذية، وفقا لصحيفة "ميرور".

من أبرز هذه العلامات ظهور حلقة رمادية حول القزحية، والمعروفة طبيا باسم "قوس الشيخوخة"، والتي لا تؤثر على الرؤية لكنها قد تعكس ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

ما هي اللويحات الصفراء على الجلد وماذا تعني؟

كما يمكن أن تعطي البشرة إشارات تحذيرية من خلال بقع صفراء صغيرة حول الجفون أو على الجلد، تعرف بـ"اللويحة الصفراء"، وهي عبارة عن ترسبات دهنية تشير إلى تراكم الكوليسترول.

ورغم أنها ليست مؤذية بحد ذاتها، إلا أنها جرس إنذار بوجود خطر محتمل على صحة الأوعية الدموية.

كيف يمكن لضعف الانتصاب أن يعكس ارتفاع مستويات الكوليسترول لدى الرجال؟

ولا تقتصر علامات التحذير على الوجه فقط، لكنها تشمل تورمات صلبة حول الأوتار في اليدين والركبتين وكعبي القدمين، والتي تمثل مستودعات للكوليسترول الزائد في الجسم.

وفي الرجال، قد يشير ضعف الانتصاب إلى ارتفاع الكوليسترول، نتيجة تضيق الشرايين التي تغذي القضيب وتأثر تدفق الدم الحيوي.

متى تبدأ علامات ارتفاع الكوليسترول بالظهور؟

وأوضح ماندوكا أن هذه العلامات يمكن أن تظهر مبكرا في العشرينات، لكنها تصبح تهديدا حقيقيا بعد سن الأربعين.

وينصح الأطباء بإجراء فحوصات دورية للدم، مع إمكانية استخدام فحوصات منزلية للكشف المبكر، لأن التعرف على هذه العلامات المبكرة واتخاذ الإجراءات الوقائية قد ينقذ الأرواح، خصوصا أن ارتفاع الكوليسترول يعد أحد الأسباب الرئيسة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

اقرأ أيضا:

علامة قد تظهر على الذراع قبل النوم تكشف ارتفاع الكوليسترول.. انتبه لها



أطعمة تحسن صحة القلب وتخفض الكوليسترول



6 عادات صحية تخفض مستوى الكوليسترول