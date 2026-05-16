تزداد مخاطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر، خاصة لدى النساء وكبار السن، ما يدفع الأطباء إلى التأكيد على أهمية النظام الغذائي في الحفاظ على قوة العظام والوقاية من الكسور والمضاعفات الصحية المرتبطة بها.

ووفقا لموقع "Healthline"، يعد الزبادي من أبرز الأطعمة المفيدة لصحة العظام، لاحتوائه على نسب مرتفعة من الكالسيوم وفيتامين "د" والبروتين، وهي عناصر أساسية تساعد على تقوية العظام والحفاظ على كثافتها.

كيف يساعد الزبادي في تقوية العظام؟

يساهم الكالسيوم الموجود في الزبادي في دعم بنية العظام والأسنان، بينما يساعد فيتامين "د" الجسم على امتصاص الكالسيوم بكفاءة أكبر، ما قد يقلل من احتمالات ضعف العظام مع التقدم في العمر.

ما أهمية البروتين لصحة العظام؟

لا يقتصر دور البروتين على بناء العضلات فقط، بل يساعد أيضا في دعم صحة العظام والمفاصل، والحفاظ على الكتلة العضلية التي تقل تدريجيا مع التقدم في العمر.

كما يساهم وجود عضلات قوية في تحسين التوازن وتقليل احتمالات السقوط، وهي من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الكسور لدى كبار السن.

من الأكثر عرضة لهشاشة العظام؟

ترتفع احتمالات الإصابة بهشاشة العظام لدى:

-النساء بعد انقطاع الطمث

-كبار السن

-الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين "د"

-المدخنين

-من لا يمارسون النشاط البدني بانتظام

-الأشخاص الذين يعتمدون على أنظمة غذائية فقيرة بالكالسيوم

كيف تحافظ على صحة عظامك؟

ينصح الأطباء باتباع مجموعة من العادات اليومية للحفاظ على قوة العظام، أبرزها:

-تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم

-التعرض المعتدل لأشعة الشمس

-ممارسة الرياضة بانتظام

-تقليل المشروبات الغازية والتدخين

-الحفاظ على وزن صحي

-إجراء فحوصات دورية، خاصة بعد سن الأربعين

