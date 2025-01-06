بعد سماعها أصوات غريبة.. امرأة تعثر على شيء صادم ومرعب (فيديو)

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فيديو صادم.. رجل يتسلق عمود كهرباء في الشارع وهذا ما حدث

كتبت- شيماء مرسي

سمعت امرأة أمريكية تدعى "لاسي داي" أصوات غريبة صادرة من حائط منزلها وبعد البحث وجدت قطة محاصرة بالداخل.

وتم تصوير عملية إنقاذها بالفيديو وانتشر على منصة "تيك توك" وحصد ملايين المشاهدات، وفقا لموقع "news18".

ويظهر الفيديو "داي" وعدة رجال يقطعون جزءا من ألواح الجبس للكشف عن مصدر الضوضاء، وبعد سقوطه ظهرت كتلة رمادية واكتشفوا أنها قطة.

ويمكن سماع الرجال المشاركين في عملية الإنقاذ وهم يعلقون على سلامة القطة، حيث قال أحدهم أن القطة تتنفس.

وتم إخراج القطة المغطاة بالغبار من الحفرة بواسطة داي التي قامت بتهدئتها.

وخرجت القطة من الحفرة دون أن تصاب بأذى، ولا يزال مالك القطة غير معروف.

وعلق أحد المستخدمين: "هذه القطة محظوظة جدا".

وقال آخر: "مسكينة، آمل أن تكون بخير".

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