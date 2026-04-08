كشفت دراسة أجراها باحثون من المملكة المتحدة وإيطاليا إن تناول تفاحتين يوميا يخفض بشكل ملحوظ مستوى الكوليسترول الضار وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية.



كيف يتطور الكوليسترول الضار في الجسم؟



يتطور الكوليسترول الضار عندما ترتفع نسبة مادة دهنية معينة في الدم، وإذا تركت دون علاج فقد تتراكم في الأوعية الدموية، مما يجعلها أكثر صلابة وتضيقا.



ما المخاطر المرتبطة بارتفاع الكوليسترول الضار؟



تزيد هذه الحالة من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى التي تكون مميتة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".



ما دور النظام الغذائي في التحكم بالكوليسترول؟



النظام الغذائي يؤدي دورا حاسما في التحكم بمستويات الكوليسترول، فبينما ترفع الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مستويات الكوليسترول، تساعد أطعمة أخرى كالتفاح على خفضها بشكل طبيعي بل أفضل من الستاتينات.



كيف يؤثر تناول التفاح على صحة القلب؟



طلب من 40 مشارك تناول تفاحتين يوميا لمدة 8 أسابيع، ولاحظ الباحثون انخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول الكلى وتحسين وظائف الأوعية الدموية وتحسن مؤشرات صحة القلب واسترخاء الأوعية الدموية.



لماذا يعتبر التفاح مفيدا لخفض الكوليسترول؟



يحتوي التفاح على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب بطرق مختلفة، مثل: البكتين أو الألياف القابلة للذوبان.



كما يحتوي التفاح على مستويات عالية من البكتين خاصة في القشرة واللب، وتساعد هذه الألياف القابلة للذوبان على خفض الكوليسترول الضار وتحسين الهضم وتقليل امتصاص الدهون في مجرى الدم.



ما العناصر المفيدة في التفاح لصحة القلب؟



التفاح غني بالبوليفينولات والفلافونويدات مثل البروسيانيدين، والتي تقلل من الإجهاد التأكسدي وتحسن وظيفة الأوعية الدموية وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

يساعد تناول التفاح بانتظام على تقليل الالتهابات وتحسين الدورة الدموية ودعم صحة القلب، نظرا لغناه بالألياف فهو يمكن أن يسهم أيضا في إنقاص الوزن والتحكم فيه.



طرق طبيعية أخرى لخفض الكوليسترول



تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة

تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات

الحفاظ على النشاط البدني وممارسة الرياضة يوميا

الحد من الأطعمة المصنعة والدهنية

تجنب التدخين



متى يجب عليك فحص مستويات الكوليسترول؟



يعتبر مستوى الكوليسترول الكلي الصحي عادة 5 مليمول/لتر أو أقل، ويعد الفحص الدوري الطريقة الوحيدة لمعرفة مستويات الكوليسترول لديك.

لذا إذا كانت لديك أي مخاوف، فاستشر طبيباً مختصاً للحصول على التوجيه اللازم.

