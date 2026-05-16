عادل إمام يكشف أسرارًا عن حياته لأول مرة على MBC مصر في هذا الموعد

لم يكتفي نجوم الغناء بتشجيع أنديتهم الكروية داخل المستطيل الأخضر، بل قام العديد منهم بإهداء عدد من الأغاني لأنديتهم التي ينتمون لها كنوع من رد الجميل للجماهير إلى جانب حبهم للنادي الذي يظهر في هذه الأغاني.

وقدمت السينما والدراما التلفزيونية عدد من الأعمال التي تخللها عدد من أغاني الأندية أبرزهم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إذ قام هؤلاء النجوم بغناء عدد من الأغاني الكروية بهذه الأعمال وحققت نجاحا كببرا، وأصبحت تميمة حظ الجمهور والأندية عقب الفوز بالمباريات.

ونقدم لكم في هذا التقرير أغاني الأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية:

فيلم "الزمهلوية" 2008

تدور أحداث الفيلم حول عائلتي شحاتة حسين وسليم أبو نواس (صلاح عبدالله وعزت أبو عوف)، والذي ينتمي أحدهما لنادي الزمالك، والآخر لنادي الأهلي، وبين كل من العائلتان الكثير من المشاعر العدائية بسبب تعصبهما الشديد لانتماءاتهما الكروية، حتى ينقلب الأمر رأسًا على عقب حين تقع عبير ابنة أبو نواس (بشرى) في حب حسن ابن شحاتة (أحمد عزمي)، مما يضع قصة الحب هذه أمام عقبة التعصب الكروي.

وقدم الفنان ريكو والمطربة هدى أغنية بعنوان "أهلي زمالك"، وكان المقصود من الأغنية نبذ التعصب بين جماهير الفرقتين، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وقتها وأصبحت من أشهر أغاني الكرة المصرية.

فيلم "4-2-4" 1981

تدور أحداث الفيلم حول عبدالغفار (أمين الهنيدي) الذي يقرر أن يكون فريق لكرة القدم من عمال المصنع الذي يمتلكه ولكن المرض يشتد به ويوصي ابنه منصور (يونس شلبي)، أن يتولى إدارة المصنع والفريق خلفًا له وتواجهه مشاكل مالية، فيلجأ منصور إلى مدير أعماله وصديقه (سمير غانم)، ليضعا خطة للنهوض بالفريق فهل سينجحا؟

وقدم أغنية الفيلم الفنان الراحل أحمد عدوية، بعنوان "قولوا للزمالك والأهلي" وقدم الأغنية في قالب كوميدي استعراضي داخل الفيلم الذي دارت قصته بالكامل حول كرة القدم، لتدعو إلى الروح الرياضية والاحتفال بقطبي الكرة المصرية.

مسلسل "تاجر السعادة" 2009

تدور أحداث المسلسل فى إطار درامي كوميدي، من خلال شخصية مصباح (خالد صالح) بائع الخواتم الكفيف، الذي لم يكمل دراسته الأزهرية، وبرغم من أنه فقد بصره إلا أنه لم يفقد البصيرة في التعامل مع الآخرين، حيث يعتمد أهل حارته عليه في حل مشاكلهم، ويزعم أنه صاحب "كرامات"، فيلتف حوله أهل المنطقة التي يعيش بها من أجل أن يحظوا بقسم من بركته.

وقدم الفنان الراحل خالد صالح أغنية ضمن أحداث المسلسل بعنوان "أنا زملكاوي يا واد ياحريف"،وحققت الأغنية شهرة واسعة جداً عندما غناها خالد صالح داخل الاستاد لدعم الفريق، مركّزاً على الجملة الشهيرة "مدرسة الكورة يا زمالك".

اقرأ أيضا:

مبلغ ضخم بالدولار.. محمد دياب يعلن ميزانية فيلم أسد بطولة محمد رمضان





بينهم مطرب وراقصة وفنان شاب.. الوسط الفني يودع 6 فنانين في أقل من شهر



