تناولها على الريق.. 6 أطعمة تحميك من سرطان البنكرياس والسكري

كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لتعزيز صحتهم وحمايتهم من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وسرطان البنكرياس.

وهناك العديد من الأطعمة التي تمتلك خصائص قوية، وتناولها بانتظام يُسهم في الحماية من سرطان البنكرياس وخفض مستويات السكر، وفقا لموقع "verywellhealth".

الأفوكادو

غنية بالألياف والدهون الصحية التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، الإضافة إلى، احتوائه على المغنيسيوم، وهو معدن أساسي لعمل الأنسولين بشكل صحيح.

المكسرات

الدهون الصحية الموجودة في المكسرات تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم، فضلا عن، مضادات الأكسدة التي تحمي من سرطان البنكرياس.

البروكلي

البروكلي سلاح قوي ضد السرطان، بفضل احتوائه على مركب سلفورافان، كما أنه يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

الشوفان

أيضا مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان، خاصة البيتا جلوكان، والتي تُسهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

الزبادي اليوناني

غني بالبروتين والكالسيوم، ولكنه أيضا مصدر ممتاز للبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تعيش في الأمعاء.

هذه البكتيريا تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب، ما يعمل على تحسين حساسية الأنسولين.

الفواكه الملونة

الفواكه الملونة مثل التوت والفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

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