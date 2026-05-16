نشر عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني، عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو يتضمن شهادة للسيدة إينيا، إحدى الناجيات من أحداث النكبة الفلسطينية، مستعيداً من خلاله جانباً من معاناة الفلسطينيين الذين هُجّروا من أراضيهم عقب قيام إسرائيل عام 1948.

ممداني يحيي ذكرى تهجير الفلسطينيين

وقال ممداني، المنحدر من أصول هندية، إن يوم النكبة يمثل ذكرى تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني بين عامي 1947 و1949، مشيراً إلى أن إينيا، المقيمة حالياً في نيويورك، شاركت قصتها التي وصفها بأنها "قصة وطن وتقاليد وذاكرة عبر الأجيال".

ليلة الهروب من القدس

وخلال شهادتها المصورة، روت إينيا تفاصيل مغادرة عائلتها مدينة القدس عندما كانت في التاسعة من عمرها، موضحة أن الرصاص كان يخترق نوافذ المنزل، ما اضطر أفراد الأسرة إلى الزحف نحو السلالم بحثاً عن الأمان قبل مغادرة المدينة في اليوم التالي باتجاه نابلس.

"مفتاح العودة" ورمز الوطن المفقود

وتحدثت إينيا عن احتفاظ والدها بمفتاح منزلهم الحديدي الكبير بعد الرحيل، مؤكدة أن هذا المفتاح تحول إلى رمز لدى الفلسطينيين الذين غادروا وهم يعتقدون أن العودة ستكون قريبة، وقالت: "أصبح الأمر رمزاً.. أن تملك المفتاح ولا تملك المنزل".

ارتباط بالأرض والهوية الفلسطينية

واستعادت الناجية الفلسطينية علاقتها العميقة بالأرض والتراث، خاصة التطريز الفلسطيني، كما روت قصة طفل حمل حفنة من تراب قريته لتنام جدته عليها وتشعر بأنها لا تزال في وطنها، في مشهد يعكس ارتباط الفلسطينيين بأرضهم رغم التهجير.

انتقادات إسرائيلية لمواقف ممداني

ويأتي نشر الفيديو في ظل انتقادات إسرائيلية متكررة لمواقف زهران ممداني المنتقدة للحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023، كما تزامن ذلك مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ78 للنكبة، التي هجّرت خلالها العصابات الصهيونية نحو 800 ألف فلسطيني من أراضيهم، وفق تقديرات فلسطينية.