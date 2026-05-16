أثبتت دراسات علمية حديثة أن بعض الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة والتي يعشقها الكثيرون لها العديد من الأضرار، إذ تبين أنها ترفع السكر بشكل سريع، وأيضا ذات سعرات حرارية مما يجعلها قادرة على زيادة الوزن،

وفيما يلي أبرز هذه الأطعمة التي ترفع السكر بشكل خطير، بحسب ما ذكره موقع everydayhealth.

1-الحبوب البيضاء

تعد الأطعمة التي تحتوي على الحبوب البيضاء، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز، أمثلة على مصادر الكربوهيدرات المكررة، أي أنها فقدت معظم أليافها أثناء التصنيع، والألياف هي نوع من الكربوهيدرات قادر على إبطاء عملية الهضم مما يعزز الشعور بالشبع ويقلل من نسبة رفع السكر، ولأن الحبوب البيضاء فقدت معظم أليافها فهي ترفع السكر بشكل سريع.

2-المشروبات المحلاة بالسكر

المشروبات الغازية والشاي المثلج المحلى وحتى عصير الفاكهة، لا تحتوي تقريبا على أي بروتين أو دهون أو ألياف، بالإضافة إلى احتوائها على كميات كبيرة من السكر، لذا فهي ترفع السكر في الدم بشكل سريع.

3-الوجبات السريعة

على الرغم من أننا نميل إلى الاعتقاد بأن الهامبرجر والبطاطس المقلية غنية بالسعرات الحرارية والدهون، إلا أنها غنية أيضا بالسكر والكربوهيدرات المكررة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم.

4-الفواكه المجففة

الفواكه مجففة التي لا تحتوي على سكر مضاف ترفع مستوى السكر في الدم بسهولة، وذلك لأن هذه الفواكه مجففة، ما يعني أنها قد تحتوي على نفس كمية السكر الموجودة في ثمرة كاملة، ولكن في قضمة واحدة.

5-الخضراوات النشوية

تحتوي البطاطس والخضراوات النشوية الأخرى، كالبازلاء والذرة، على كمية أكبر من الكربوهيدرات التي ترفع السكر مقارنة بالخضراوات غير النشوية، كالبروكلي والقرنبيط.

6-بعض أنواع الحليب النباتي

أنواع الحليب النباتي ليست منخفضة المؤشر الجلايسيمي، إذ يحتوي حليب الشوفان على نسبة عالية جدا من السكر، بينما يعد حليب الأرز الأعلى سكرا بمؤشر جلايسيمي يبلغ 86، مما يجعلها ترفع السكر بسهولة وبسرعة.

