مع تشغيل التكييف لساعات طويلة.. 6 مخاطر صحية قد لا تنتبه لها

كتب - محمود عبده :

10:00 م 16/05/2026

مع موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة، يلجأ كثيرون إلى تشغيل التكييف لساعات طويلة هربا من الأجواء الحارة، لكن الاستخدام المفرط لهذا الجهاز قد يحمل بعض التأثيرات الصحية غير المتوقعة.

وبحسب تايمز أوف إنديا، فإن التعرض المستمر للهواء البارد الصادر من أجهزة التكييف قد يؤثر على الجهاز التنفسي والجلد والعضلات، كما قد يؤدي إلى مشكلات صحية تتفاوت حدتها من شخص لآخر، خاصة لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الحساسية.

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس أمام التكييف لساعات؟

وفي السطور التالية نستعرض أبرز التأثيرات التي قد تحدث لجسمك بسبب التكييف خلال الصيف.

آلام العضلات والمفاصل

التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة قد يسبب تشنجات وآلاما في الرقبة والكتفين والظهر، نتيجة تأثير البرودة على العضلات والمفاصل.

مشكلات الجهاز التنفسي

قد يؤدي تشغيل التكييف دون تنظيف الفلاتر بشكل دوري إلى تراكم الأتربة والبكتيريا والعفن، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالحساسية أو تهيج الجيوب الأنفية والسعال.

الصداع والإرهاق

الانتقال المتكرر بين الأجواء شديدة الحرارة والبرودة قد يسبب الصداع والشعور بالإجهاد، خاصة مع انخفاض درجة حرارة التكييف بشكل مبالغ فيه.

زيادة فرص العدوى

في الأماكن المغلقة، قد يساهم التكييف في إعادة تدوير الهواء نفسه، ما قد يزيد من فرص انتقال بعض الفيروسات ونزلات البرد بين الأشخاص.

جفاف الجلد والعينين

يساعد التكييف على تقليل الرطوبة في الهواء، ما قد يؤدي إلى جفاف البشرة وتشقق الشفاه وتهيج العينين، خاصة لدى الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة أو يعانون من الحساسية.

اضطرابات النوم

تشغيل التكييف بدرجات حرارة منخفضة جدا أثناء النوم قد يؤدي إلى تقطع النوم أو الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ، خاصة إذا كان الهواء موجها مباشرة إلى الجسم.

صورة نادرة لـ هاني شاكر في الملعب.. سهير جودة تعلق على مباراة الزمالك في
قلبي لا يحدثني خيرًا.. عمرو أديب: أعصابي باظت بسبب لعب الزمالك الدفاعي
أجواء حارة والقاهرة تسجل 41 درجة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
سرقة فيلا السفير الأوروبي.. 3 فيوزات أوقعت "لص العمرانية" في مأزق
أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما
