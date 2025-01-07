رحيل نتنياهو ومحاولة لاغتيال ترامب.. خبيرة تاروت تتوقع 5 مفاجآت في 2025

كتبت- شيماء مرسي:

تتوقع خبيرة التاروت بسنت يوسف أن يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطرًا كبيرًا في 2025، وأنه سيكون هناك محاولات أخرى لاغتياله قبل أداء اليمين الرئاسي، لكنه سينجو منها.

وقالت "بسنت" خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن "ترامب سيواجه تحديات كبيرة خلال فترة رئاسته، وسيندم على توليه الرئاسة، وسيتعرض لانتكاسات في 2025 تؤثر على مستقبله السياسي".

وأضافت خبيرة التاروت: "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يستمر في منصبه، وسيرحل عن رئاسة الحكومة بطريقة صعبة نتيجة محاكمته، لكنه لن يتنازل بسهولة".

وتابعت: "من المتوقع أن يتولى أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، رئاسة سوريا، لكن لفترة قصيرة".

وأشارت إلى أن "أسعار الدولار ستستقر خلال عام 2025، ومن المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ".

وقالت بسنت أيضًا: "سيعود حوالي 50% من اللاجئين السوريين إلى بلادهم في 2025".

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