قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة بدأت خطة شاملة لتطوير وسط القاهرة بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الحمصاني خلال تصريحات ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن أعمال التطوير تشمل القاهرة الخديوية والتاريخية والإسلامية بتجديد الواجهات وتحويل عقارات لفنادق.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء جراجات كبرى لخدمة الزائرين، مما يسهم في زيادة الإقبال السياحي على المناطق التراثية.

ولفت إلى أن "المشروع وصل للمرحلة الرابعة اللي مقرر الانتهاء منها قبل نهاية سنة 2026، واحنا بنجري شغل".

وأكد أن الهدف لا يقتصر على استعادة رونق القاهرة التاريخية، بل يمتد لتعزيز الخدمات السياحية وتوفير الغرف الفندقية اللازمة لاستيعاب الزائرين.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن تخفيف الضغط المروري والإداري عن قلب العاصمة كان شرطاً أساسياً لانطلاق هذه الخطة التطويرية الطموحة.