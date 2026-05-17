أقدام تتسارع في كل اتجاه، وسيارات تتوقف فجأة وسط الطريق، ومارة يهربون خوفًا من الحجارة المتطايرة في الهواء.. هكذا تحوّل أحد شوارع منطقة الطالبية إلى ساحة فوضى، بعدما اندلعت مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، وسط حالة من الكر والفر والرعب بين الأهالي.

تفاصيل خناقة الطالبية بالطوب والحجارة

البداية كانت بمشادة كلامية عابرة بين طرفين أثناء سيرهما بالشارع، لكن الكلمات الحادة سرعان ما أشعلت الموقف، وتحولت إلى اشتباكات بالأيدي، قبل أن يتبادل الطرفان التراشق بالطوب والحجارة أمام المارة.

أصوات الصراخ وارتطام الحجارة بالمحال والسيارات دفعت السكان للخروج إلى الشرفات، بينما حاول البعض التدخل لإنهاء الاشتباكات، في الوقت الذي سقط فيه مصابون من الجانبين متأثرين بالتعدي المتبادل.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين بجروح متفرقة من الطرف الأول، فيما أصيب شخص من الطرف الثاني بجرح قطعي، وتم نقلهم لتلقي العلاج اللازم.

ومع انتشار فيديو الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت الأجهزة الأمنية فحص المقطع المتداول وتحديد هوية المشاركين، قبل أن تتمكن من ضبط أطراف المشاجرة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا أمام رجال المباحث بوقوع المشاجرة واستخدام الطوب والحجارة في التعدي على بعضهم البعض بسبب خلافات نشبت بينهم في الشارع.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها كاملة، فيما تستكمل جهات التحقيق سماع أقوال المصابين والشهود.

