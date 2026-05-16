تُعد سلامة الغذاء من القضايا المهمة التي تتطلب انتباهًا دائمًا، خاصة مع تكرار وقائع ضبط منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين أو التلوث أو غياب الرقابة الصحية.

وفي الفترات الأخيرة كثرة حملات الرقابة التوعوية، ومن ضمنها الواقعة الأخيرة في مدينة الخارجة، حيث تمكنت من ضبط كميات من الحمص المصاب بالسوس والمختلط بفضلات قوارض، بالإضافة إلى منتجات غذائية مجهولة المصدر تحتوي على ألوان صناعية داخل أحد الأسواق الشعبية، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين بشأن سلامة الأغذية المتداولة.

نجحت حملات التموين في التحفظ على نحو 5 أطنان من اللحوم المجمدة المستوردة، بعد الاشتباه في فسادها نتيجة انبعاث روائح كريهة منها، إلى جانب عدم وجود بيانات توضح مصدرها أو تاريخ صلاحيتها.

أخصائي تغذية يكشف طرق اكتشاف الطعام الفاسد

وفي هذا السياق، تواصل موقع "مصراوي" مع الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، للكشف عن أبرز الطرق التي تساعد المستهلكين على اكتشاف الأطعمة الفاسدة قبل تناولها.

الرائحة أول مؤشر على فساد الطعام

وأوضح القيعي أن أولى علامات فساد الطعام تتمثل في تغير الرائحة، مشيرًا إلى أن أي رائحة كريهة أو حامضية أو غير معتادة قد تكون مؤشرًا واضحًا على فساد المنتج، خاصة اللحوم ومنتجات الألبان.

تغير اللون علامة لا يجب تجاهلها

وأضاف أن تغير اللون من العلامات المهمة التي لا يجب تجاهلها، مثل تحول لون اللحوم إلى الرمادي أو الأخضر، أو ظهور بقع غريبة على الخضروات والفواكه.

القوام غير الطبيعي قد يكشف نمو البكتيريا

وأشار إلى ضرورة الانتباه لقوام الطعام، موضحًا أن تحول الطعام إلى ملمس لزج أو طري بشكل غير طبيعي قد يدل على نمو البكتيريا وفساد المنتج.

راجع تاريخ الصلاحية قبل الشراء

وشدد على أهمية مراجعة تاريخي الإنتاج والصلاحية قبل الشراء، مع تجنب شراء المنتجات التي تقترب مدة صلاحيتها من الانتهاء، خاصة إذا كانت محفوظة بطريقة غير مناسبة.

انتفاخ العبوات والصدأ علامات خطر

كما نصح بفحص العبوات جيدًا، مؤكدًا أن انتفاخ العلب أو وجود صدأ أو تسريب بها قد يكون علامة على فساد المحتوى الداخلي ونمو البكتيريا.

التخزين الخاطئ يفسد الطعام سريعًا

وأكد أخصائي التغذية العلاجية أهمية التأكد من طرق التخزين، موضحًا أن الأطعمة المبردة أو المجمدة يجب حفظها في درجات حرارة مناسبة، لأن تكرار الذوبان أو ضعف التبريد قد يؤدي إلى فسادها سريعًا.

احذر الأطعمة مجهولة المصدر

ونبه إلى خطورة شراء الأطعمة مجهولة المصدر، مشددًا على ضرورة تجنب المنتجات التي لا تحمل بيانات واضحة مثل اسم الشركة أو تاريخ الصلاحية أو المكونات.

السوس والعفن دليل واضح على التلف

كما أشار إلى أن ظهور السوس أو العفن أو أي آثار لحشرات داخل الطعام أو العبوة يُعد دليلًا واضحًا على عدم صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي.

ماذا تفعل إذا لاحظت طعمًا غريبًا؟

وأضاف أنه في حال ملاحظة طعم غريب أو مختلف عن المعتاد، يجب التوقف فورًا عن تناول الطعام حتى وإن بدا شكله طبيعيًا.

الشراء من أماكن موثوقة يقلل المخاطر

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية شراء المنتجات الغذائية من المتاجر الموثوقة والملتزمة بمعايير النظافة، لأن ذلك يقلل من فرص التعرض للأغذية الفاسدة أو المغشوشة.

ماذا تفعل إذا اكتشفت غشًا في الطعام؟

أما في حال شراء منتج يحتوي على غش أو مواد مخالفة، فينصح بعدم استخدامه أو تناوله، والاحتفاظ بالعبوة والفاتورة إن وجدت، ثم التوجه لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك أو الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

