لا تحدث النوبة القلبية بشكل مفاجئ كما يعتقد، بل تكون نتيجة عملية تدريجية تبدأ مع تضيق الشرايين بسبب تصلب الشرايين، ما يحد من تدفق الدم إلى القلب بمرور الوقت.

وقبل حدوثها، قد تظهر إشارات تحذيرية مثل ألم الصدر، ضيق التنفس أو الإرهاق، لكنها كثيرا ما تهمل، وعندما تتمزق الترسبات داخل الشرايين، تتكون جلطة قد تسدها بالكامل، لتقع النوبة، غالبا بعد محفز مفاجئ كالتوتر أو المجهود، وفقا لموقع timesofindia.

لا تبدأ النوبة القلبية في لحظة

النوبة القلبية ليست حدثا مفاجئا، بل نتيجة مسار طويل من التغيرات داخل الشرايين، حيث تتراكم الدهون وتضيق مجرى الدم تدريجيا، وعند تمزق هذه الترسبات، قد تتكون جلطة تمنع وصول الدم إلى القلب، وتكمن الخطورة في أن كل ذلك قد يحدث بصمت تام لسنوات دون أي إشارات واضحة.

ما الذي يسبب تلف الشرايين فعليا؟

تتأثر الشرايين تدريجيا بعوامل مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكري والتدخين وسوء التغذية وقلة النشاط البدني، ما يؤدي مع الوقت إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الشرارة الأخيرة للنوبات القلبية

حتى بعد تراكم الضرر في الشرايين، قد تؤدي عوامل مفاجئة مثل التوتر، الغضب، الإجهاد الشديد، قلة النوم أو الجفاف إلى إشعال الأزمة، يشعر الشخص بخير للحظة، ثم تتغير حالته فجأة، خاصة في الصباح الباكر أو بعد أحداث عاطفية، عندما يكون القلب مرهقا بالفعل.

العلامات المبكرة للنوبة القلبية

نادرا ما يظل الجسم صامتا، فهو يرسل تحذيرات غالبا ما يساء تفسيرها، من بين هذه العلامات ألم أو ضغط في الصدر، ضيق تنفس، إرهاق غير معتاد، ألم في الذراع أو الفك أو الظهر، وعسر الهضم، قد تظهر هذه الأعراض أياما أو أسابيع قبل النوبة القلبية، خاصة عند النساء، وفقا للمعهد الوطني الأمريكي للقلب والرئة والدم.

لماذا يصعب التعرف على أعراض النوبة القلبية؟

ليست أعراض النوبة القلبية دائما حادة وواضحة، قد يشعر الشخص بثقل في الصدر بدلا من ألم حاد، أو يفسر ضيق التنفس والتعب اليومي على أنه نتيجة للضغط أو قلة النشاط، لدى بعض المرضى، مثل المصابين بالسكري، قد تكون الأعراض خفيفة أو "صامتة" بسبب ضعف إشارات الألم الناتج عن تلف الأعصاب، لذلك، أي شعور متكرر بالانزعاج، حتى لو كان خفيفا، يحتاج للانتباه.

