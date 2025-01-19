ما تأثير زيادة الوزن في بداية الحمل على الجنين؟

كشفت دراسة أجراها باحثون في المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة أن أجنة النساء الحوامل اللاتي اكتسبن وزن زائد في الأشهر الـ 3 أشهر الأولى من الحمل تظهر عليها أعراض توزيع الدهون الزائدة في الجزء العلوي من الذراع والبطن.

وفحص الباحثون بيانات من دراسة سابقة لأكثر من 2600 حالة حمل بجنين واحد، والتي تضمنت معلومات عن وزن الأم قبل وأثناء الحمل، وفحوصات الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد طوال فترة الحمل، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ووجد الباحثون أن الحوامل اللاتي يعانين من زيادة مفرطة في الوزن حوالي أكثر من 2 كيلوجرام خلال الأشهر الـ 3 الأولى أنجبن أجنة ذات محيط بطني ومنطقة بطن أكبر، وسُمك دهون ذراع الجنين أكبر، مقارنة بالحوامل اللاتي لديهن زيادة وزن كافية.

واستمرت الأجنة من مجموعة زيادة الوزن المفرطة في الحصول على سُمك ذراع وقياسات بطن أكبر حتى نهاية الحمل، حتى عندما لم يُعتبر اكتساب الوزن مفرطًا خلال الثلثين الثاني والثالث.

وقال الباحثون إن نتائجهم تشير إلى أن توقيت زيادة الوزن، بدلا من زيادة الوزن الإجمالية، قد يكون مهماً لتطوير الجهود الرامية إلى منع حجم الجنين الزائد، والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من الحالات في وقت لاحق من الحياة.

اقرأ أيضا:

لسبب غريب.. عروسان يقيمان حفل زفاف منفصل لكل منهما

غرائب عالم الحيوان.. فيل ينتقم من رجل بشكل صادم وهذا ما حدث له (فيديو)

خسائر مالية ونحس.. 4 أبراج حظها سيء مع اقتران القمر بالمريخ

لا ترميها بعد الآن.. 5 استخدامات مذهلة لـ مياه المكرونة

هل تشرب الشاي بعد الأكل؟.. هذا ما سيحدث لجسمك

3 علامات تظهر في المرحاض تستدعي زيارة الطبيب فورا