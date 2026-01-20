إعلان

وزير إسرائيلي يهاجم مصر: عدوتنا ويجب تهجير غزة بموافقتها أو من دونها

كتب : مصراوي

03:32 م 20/01/2026

بتسلئيل سموتريتش

وكالات

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى الاستيطان في قطاع غزة، وهاجم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع، كما شنّ هجومًا حادًا على قطر وتركيا، على خلفية قرار ترامب ضمهما إلى الهيئة الإدارية لـ"مجلس السلام" رافضا وجود كلا من الدولتين من المجلس.

وتابع سموتريتش خلال مشاركته، صباح اليوم (الاثنين)، في مراسم إقامة مستوطنة "يتسيف": "ننجح هذه الأيام في تصحيح خطيئة التهجير في شمال السامرة، وإعادة إقامة المستوطنات التي دُمّرت فعليًا… لكن هناك خطيئة واحدة لم ننجح بعد في تصحيحها، رغم أننا حصلنا على فرصة وواجب لفعل ذلك، وهي التهجير من غوش قطيف".

ودعا سمو تريتش إلى تفكيك غرفة القيادة التي يتواجد بها قوات دولية للإشراف على عملية وقف إطلاق النار في غزة، والمتواجدة في كريات غات، وطرد دول مثل مصر وبريطانيا منها،

وقال سموتريتش: "هذه الدول تعادي إسرائيل وتقوّض أمنها، ويجب توجيه إنذار قصير لحماس لنزع سلاحها وترحيلها فعليًا، ومع انتهاء المهلة يجب الاندفاع نحو غزة بكل القوة، وتدمير حماس عسكريًا ومدنيًا، وفتح معبر رفح سواء بموافقة مصر أو من دونها، والسماح لسكان غزة بمغادرتها والهجرة منها والبحث عن مستقبلهم في مكان آخر لا يهدد مستقبل أطفالنا".

